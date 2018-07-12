NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Göreme beldesinde düzenlenen "5. Uluslararası Göreme Halk Oyunları Festivali" başladı.

Gürcistan, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Samsun, Kırşehir, Bursa ve Ankara'dan gelen halk oyunları ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen festivalin açılışı dolayısıyla kortej düzenlendi.

Daha sonra belediye etkinlik alanında oluşturulan sahnede, Gürcistan Mezgvaurı Folk Dance, KKTC Mor Menekşe ve Azerbaycan Deniz Dans grubu ile yerel halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, festivalin farklı kültürlerin buluşmasına katkı sunduğunu, her yıl aynı coşku ve heyecanı yaşamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Cingil, "Kapadokya bölgesi çeşitli medeniyetlerin izlerinin bulunduğu bir turizm merkezi. Festival kapsamında Göreme'ye gelen yabancı konuklarımızın ülkelerine birer turizm elçisi olarak döneceklerine inanıyorum. Farklı kültür ve değerleri festivalde bir araya getirmenin heyecanını birlikte yaşıyoruz." dedi.

Festival, hafta sonuna kadar devam edecek.

