NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Göreme beldesinde düzenlenen 5. Uluslararası Göreme Halk Oyunları Festivali sona erdi.

Gürcistan, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Samsun, Kırşehir, Bursa ve Ankara'dan gelen halk oyunları ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen ve üç gün boyunca devam eden festivalin kapanış programı, Göreme Belediyesi etkinlik alanında yapıldı.

Kapanış programında, yerel halk oyunları ekipleri ile Azerbaycan Deniz Dans, Gürcistan Mezgvaurı Folk Dance ve KKTC Mor Menekşe ekipleri gösteri sundu.

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, kapanış konuşmasında, etkinliğin gelecek yıl daha geniş kapsamlı yapılmasını hedeflediklerini belirtti.

Cingil, "Halk oyunları, ülkelerin kültürel zenginliklerinin birer göstergesidir. Kültürler arası etkileşimin hedeflendiği festivale katılan tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Gelecek yıl daha geniş kapsamlı yapmayı düşündüğümüz festivale herkesi bugünden davet ediyorum." dedi.

Program sonunda yerli ve yabancı tüm gruplar, Türk bayraklarıyla sahneye çıkarken, Başkan Cingil, ekip sorumlularına beldenin simgelerinden olan Roma Kalesi figürü içeren plaket takdim etti.

