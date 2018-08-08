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"5. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 17:49 | Son Güncelleme

Bu yılki teması "teknoloji" olarak belirlenen festival, 5-9 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Kino İstanbul tarafından organize edilen, "Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri"nin beşincisi 5-9 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkısı ile düzenlenen etkinliğin bu yılki teması "teknoloji" olarak belirlendi.

Festivalde, teknolojik yenilik olarak sinemanın doğuşu, bugünün restorasyon, korumacılık ve dijitalleşme gibi konuları ele alınacak.

Festivalin "Diva Filmleri" bölümünde Asta Nielsen'ın filmlerinin yanı sıra Charlie Chaplin ve Buster Keato'ın filmleri yer alıyor.

İlk yıldan bu yana devam eden "Osmanlı İmparatorluğu'ndan Görüntüler" başlıklı bölüm ise yine sosyal tarih açısından belge değeri taşıyan filmleri perdeye taşıyacak.

Programda ayrıca Polonya'da bulunan ve geçen yıl restore edilen 1929 Alman yapımı bir Sherlock Holmes uyarlaması "Baskervillerin Köpeği", Fransız yönetmen Marcel L'Herbier'den 1924 yapımı "Zalim Kadın" ve bu yıl ilk kez Sovyet sinemasından 1928 yapımı "İmparatorluk Kalıntısı" gibi önemli yapımlar yer alacak.

Festivale aynı zamanda yurt dışından ve Türkiye'den sessiz sinema alanında isim yapmış müzisyenler de katılarak, filmlere canlı müzik yaparak eşlik edecek.

Müzisyenler arasında ise geçen yıl festivale katılan ve uluslararası sessiz sinema dünyasında tanınan Stephen Horne ve Frank Bockius var.

"5. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri", İtalya'nın ünlü sinemateği Cineteca di Bologna ve Hollanda'nın saygın sinema müzesi Eye Filmmuseum'un ortaklığıyla düzenleniyor.

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