RABAT (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, hiçbir siyasi gelişmenin İİT'nin temel meselesi olan Kudüs'ün konumunu etkilemeyeceğini belirtti.

Fas'ın başkenti Rabat'ta Birleşmiş Milletler (BM) Komitesi ve İİT tarafından "İşgalden 50 yıl, Oslo anlaşmalarından 25 yıl sonra Kudüs" adı altında düzenlenen 5. Uluslararası Kudüs Konferansı'nda İİT'nin Filistin ve Kudüs İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Semir Bekr tarafından okunan mesajında Useymin şunları kaydetti:

"İİT, İsrail'in Kudüs şehrinin tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm haksız saldırı girişimlerine karşı koyuyor. İsrail'in işgal altındaki Kudüs konusundaki iddialarıyla hareket eden ve kutsal şehirdeki İsrail işgalini sağlamlaştıracak adımları onaylayan devletlere karşı ekonomik, hukuki ve siyasi önlemler almak da buna dahil."

Useymin, ABD'yi iki devletli bir çözümün vizyonuna dayalı kapsamlı bir barış sağlamak için uluslararası hukuka bağlı kalmaya çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi, 14 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliği Kudüs kentine taşımasına karşı İİT'nin tutumunu yineleyen Useymin, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in işlediği suç ve ihlallere son verme konusundaki sorumluluklarını yerine getirmede başarısız olması ve hesap vermesi konusunda önlem almada aciz kalmasından duyduğu üzüntüyü ifade etti.