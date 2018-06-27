RABAT (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, hiçbir siyasi gelişmenin İİT'nin temel meselesi olan Kudüs'ün konumunu etkilemeyeceğini belirtti.
Fas'ın başkenti Rabat'ta Birleşmiş Milletler (BM) Komitesi ve İİT tarafından "İşgalden 50 yıl, Oslo anlaşmalarından 25 yıl sonra Kudüs" adı altında düzenlenen 5. Uluslararası Kudüs Konferansı'nda İİT'nin Filistin ve Kudüs İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Semir Bekr tarafından okunan mesajında Useymin şunları kaydetti:
"İİT, İsrail'in Kudüs şehrinin tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm haksız saldırı girişimlerine karşı koyuyor. İsrail'in işgal altındaki Kudüs konusundaki iddialarıyla hareket eden ve kutsal şehirdeki İsrail işgalini sağlamlaştıracak adımları onaylayan devletlere karşı ekonomik, hukuki ve siyasi önlemler almak da buna dahil."
Useymin, ABD'yi iki devletli bir çözümün vizyonuna dayalı kapsamlı bir barış sağlamak için uluslararası hukuka bağlı kalmaya çağırdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi, 14 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliği Kudüs kentine taşımasına karşı İİT'nin tutumunu yineleyen Useymin, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in işlediği suç ve ihlallere son verme konusundaki sorumluluklarını yerine getirmede başarısız olması ve hesap vermesi konusunda önlem almada aciz kalmasından duyduğu üzüntüyü ifade etti.
Useymin ayrıca BM Genel Kurulu'nda 13 Haziran'da Filistin halkı için koruma talep eden kararın kabul edilmesiyle taçlanan Arap ve İslam ülkelerinin ortak hareket etmelerinden duyduğu memnuniyeti kaydetti.
BM Genel Kurulunda 13 Haziran'da düzenlenen oturumda, ABD tarafından veto edilen, Filistin halkı için koruma isteyen tasarı tekrar görüşülmüş ve oylamaya sunulmuştu.
Karar tasarısı 120 oyla BM Genel Kurulunda kabul edilmişti. Karara 8 ülke karşı çıkarken 45 ülke ise çekimser kalmıştı. Karara karşı çıkan ülkeler arasında, ABD, İsrail, Avustralya, Marshall Adaları, Nauru, Togo, Solomon Adaları ve Mikronezya Federe Devletleri yer aldı.
Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk detaylar
İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler
Bülent Tezcan 'Seçim ikinci tura kaldı' açıklaması neden yaptı? CHP'den dikkat çeken açıklama
Örümcek sanıp öldürdü, ne olduğunu öğrenince evden kaçtı!
Böyle kavga görülmedi! Kadınlar birbirine girdi!
Şok iddia! 'Kılıçdaroğlu İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını teklif edecek'
Seçim kampanyası sosyal medyaya da bulaştı!
Erkek arkadaşının suratına bıçak dayayıp tecavüz etti!
MEB 2018 LGS sonuçlarının ardından özel liselerin kayıt takvimi açıklandı! İşte LGS için tercih süreci detayları!
Okuyucu Yorumları 0 yorum