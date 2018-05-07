MANİSA (AA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi başladı.

MCBÜ Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, artık öğrencilerin, Türkiye'de bu tür uluslararası organizasyonları planladığını, organize edip gerçekleştirdiğini söyledi.

Spor bilimlerine özellikle akademik anlamda gittikçe artan bir ilginin olduğunu, sporun hayatın her alanını çepeçevre kuşattığını ve büyük bir sektör haline geldiğini bildiklerini aktaran Çelebi, şöyle konuştu:

"Spor hem bireysel düzeyde hem de toplumsal düzeyde artık hayatımızın en önemli parçası durumunda. Spor aslında öncelikle sağlıklı kişisel gelişim ve mutluluk için hayatımızın en önemli parçasıdır. Tabii ki günümüzde sporun bütün bunların ötesine taştığını ve yeri geldiğinde mutsuzluğun, huzursuzluğun kaynağı olduğunu da görebiliyoruz. Özellikle spor sektöründe yaşanan rekabet ve onun bir endüstriye dönüşmesi, bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor."