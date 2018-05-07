MANİSA (AA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi başladı.
MCBÜ Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, artık öğrencilerin, Türkiye'de bu tür uluslararası organizasyonları planladığını, organize edip gerçekleştirdiğini söyledi.
Spor bilimlerine özellikle akademik anlamda gittikçe artan bir ilginin olduğunu, sporun hayatın her alanını çepeçevre kuşattığını ve büyük bir sektör haline geldiğini bildiklerini aktaran Çelebi, şöyle konuştu:
"Spor hem bireysel düzeyde hem de toplumsal düzeyde artık hayatımızın en önemli parçası durumunda. Spor aslında öncelikle sağlıklı kişisel gelişim ve mutluluk için hayatımızın en önemli parçasıdır. Tabii ki günümüzde sporun bütün bunların ötesine taştığını ve yeri geldiğinde mutsuzluğun, huzursuzluğun kaynağı olduğunu da görebiliyoruz. Özellikle spor sektöründe yaşanan rekabet ve onun bir endüstriye dönüşmesi, bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor."
Çelebi, sporun bilimsel manada çok ciddi çalışmalarla desteklendiğini ifade ederek, spor bilimleri alanındaki akademik çalışmaların her manada gittikçe geliştiğini kaydetti.
Kongre Başkanı ve MCBÜ Spor Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Gümüş de genç akademisyen adaylarını deneyimli akademisyenlerle samimi bir ortamda buluşturacak kongrenin hemen ardından Rekreasyon Festivali (REKFEST) düzenleneceğini söyledi.
Bu etkinlikle lisans ve lisansüstü öğrencilerin akademik gelişimlerine katkıda bulunmayı, güncel paylaşımlarını artırmayı, uluslararası ve disiplinler arası iş birliğinin geliştirmeyi amaçladıklarını anlatan Gümüş, "Ulusal ve uluslararası olmak üzere toplamda 300 bildiri ve proje başvurusu aldık." dedi.
Kongre, oturumlar ve Rekreasyon Festivali ile 3 gün sürecek.
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