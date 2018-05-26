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Çocuklarını öldüren annenin ifadesi kan dondurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 09:51 | Son Güncelleme

Ankara Keçiören’de önceki gece 8 yaşındaki kızı Kübra’yı bıçaklayarak, 5 yaşındaki kızı Beren’i ise boğarak öldüren anne Lütfiye Alver'in ifadesi ortaya çıktı. Kayınpederi ile kayınvalidesinin çocuklarına aldıkları eşyalara, dokunmasını ve kullanmasını istemediklerini iddia eden katil zanlısı annenin, "Çocuklarıma aldıkları ranzalı yatağa hiç oturamazdım bile" dediği öğrenildi. Baba Zeki Alver ise eşinin kendisini ailesinden kıskandığını öne sürdü

Çocuklarını öldüren annenin ifadesi kan dondurdu

Eşi Zeki Alver'le görücü usulü ile evlendiğini söyleyen şüpheli Alver'in, eşi ve ailesinin 10 yıldır kendi ailesiyle görüşmesine izin vermediklerini, aynı apartmanda oturdukları kayınvalidesi ve kayınpederinin hergün evlerinde olduğunu söylediği öğrenildi. Alver'in, "Aldıkları hediye ve eşyaları kullanmamı istemezlerdi. Kayınvalidem görümceme, 'sen karışma, gelin yapsın' derdi. Beni aşağılardı" dediği belirtildi. Alver'in, eşi Zeki Alver'le hiçbir şekilde anlaşamadığını, eşine boşanma isteğini söylediğinde, "Çocukları alıp gidemezsin, gidersen kan çıkartırım" diyerek, kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Eşi Zeki Alver ile görücü usulü evlendikleri öğrenilen Alver’in, "Yaklaşık 10 yıldır eşim ve ailesi kendi ailemle görüşmemi istemiyordu. Hemen her gün birlikte yaşıyorduk. Yaz tatillerinde eşimin memleketine giderdik, tatillerde dahi bizimle beraberlerdi. Onlarda evimizin anahtarı bile vardı. Eve istedikleri zaman girip çıkarlardı" dediği öğrenildi. Kayınpederi ile kayınvalidesinin çocukları Kübra ve Beren'e aldıkları eşyalara, hediyelere, dokunmasını ve kullanmasını istemediklerini iddia eden katil zanlısı annenin, "Çocuklarıma aldıkları ranzalı yatağa hiç oturamazdım bile" dediği öğrenildi.

Eşinin ailesinin kendisini hiçbir zaman önemsemediğini ileri süren katil zanlısı annenin, “Eşimin kız kardeşi bekardı. Onların yaptıklarını görür ve bana üzülürdü. Bize geldiği zaman bazen mutfağa bana yardım etmeye gelirdi. Ancak kayınvalidem görümceme, 'sen karışma, gelin yapsın' derdi. Sürekli benimle aşağılardı” ifadelerini kullandığı bildirildi. Yaklaşık 5 yıldan bu yana eşi Zeki Alver ile ayrılma konusunu konuştuğunu ve eşine boşanma isteğini ilettiğinde eşinin kendisini, 'çocukları alıp gidemezsin, gidersen kan çıkartırım' diyerek tehdit ettiğini öne süren Alver'in, korkusundan adliyeye giderek boşanma dilekçesi veremediğini söylediği kaydedildi.

Yaşanan olaydan bir gün önce eşiyle büyük bir tartışma yaşadıkları ve gürültüden dolayı eve polis geldiği iddiasında bulunan Alver, "Eşim eve uğramadan önce aynı apartmanda oturduğumuz anne ve babasının yanına gitmiş. Orada ailesi eşimi dolduruşa getirdikten sonra eşim üzerime yürüdü. Nedeni ise anneme bir miktar yolladığımız paraydı. Anneme, eşimin bilgisi dahilinde, kenarda duran altınlarımızı nakite çevirerek, paranın bir miktarını birlikte yollamıştık. Eşim tartışmanın ertesi günü bana küs olarak işe gitti. Evde oturuyordum. Eşimle ve ailesiyle yaşadığım tartışmalar gözümün önünden film şeridi gibi geçti. Bir anda Beren’in boğazını sıkarak, Kübra’yı ise mutfaktan aldığım bıçakla uyurken öldürdüm. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra da teslim oldum" dediği bildirildi.

Olayın ardından sinir krizi geçiren baba Zeki Alver'in eşinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, eşinin kendisini ailesinden kıskandığını ileri sürdüğü belirtildi. Acılı babanın ifadesinde eşi Lütfiye Alver'in hiçbir psikolojik rahatsızlığının bulunmadığını söylediği, hayatında bir defa bile ilaç aldığını görmediğini belirttiği kaydedildi.
(Milliyet)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Şurası bir gerçek ki, eğer bakıma muhtaçlık zaruri bir durum yoksa , çocuklar evlenince ayrı eve , ayrı mahalleye taşınmalılar. Dışarıdan bakınca , "ooooh, ne güzel, gelini de yanlarına aldılar, gül gibi geçinip gidiyorlar.." tablosu maalesef gelin hanım açısından pek öyle olmuyor. Kadın, evinin sahibi olduğunu, kadını olduğunu hissetmeli , hizmetci konumundan çıkmalı. Bu olayda, tek suçlu bu kadıncağız değil.
Ya doğru konuşmak gerekirse bir anne çocuklarını öldürmez tamamen psikolojik baskılar çerçevesinde gelişen bir olay bu kadın kadar eşinin ailesininde suçu var
Siz kadına insan muamelesi yapmamışsınız,kadında insan olduğunu unutup böyle bir katliam yapmış.
ALLAHIM O ÇOCUKLARIN GÜNAHI NEYDİ BU KADINI BİR AN EVVEL ZEHİRLİ İĞNE İLE UYUTMALI LANET OLSUN SANA.
4 SALAAN YÜZÜNDEN OLAN 2 BEBEYE OLDU 4 ÜNÜ DE SALLANDIRMAK LAZIM ! TABİ KARI RUH HASTASIYSA VE KAFADA YAZIYOSA SADE KARIYI SALLANDIRMAK LAZIM
her ne olmussa olmus ama bu mahsum cocuklarin günahi yok istemiyorsan kacarsin siginma evine gidersin bu kadarda cahil oldugunu sanmiyorum , cinnet gecirmis de olabilirsin ama cocuklarin sucu yok mevlam cezani vermis zaten simdi adalete sigin ama yalansiz.
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