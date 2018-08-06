5 yaşındaki Ayas Emin, AML hastalığına yenik düştü

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, 4 yıl önce 100 binde 5 kişide görülen Akut Miyeloid Lösemi (AML) hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Ayas Emin Derin, yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Mehmet ve Nurda Derin çiftinin çocukları Ayas Emin Derin, 4 yıl önce Akut Miyeloid Lösemi (AML) hastalığına yakalandı. 4 yıl boyunca hastalıkla mücadele eden Ayas Emin, 2 gün önce tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Birimi'nden taburcu oldu. Karasu ilçesindeki evine dönen küçük çocuk, bu sabah fenalaşarak hayatını kaybetti.

Aile çocuklarının ölümüyle adeta yıkıldı. Ayas Emin'in cenazesi, yaşadıkları Resuller Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

