5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede

Adana'da bir düğünde, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan zanlı, nakledildiği Niğde Cezaevi'nde tek kişilik hücreye konuldu.

İHA'nın haberine göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir düğünde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakim karşısına çıkan Sedat K., "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" ve "Cinsel Amaçlı Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından tutuklandı. Zanlının, güvenlik gerekçesiyle Niğde Cezaevi'ne nakledildiği, burada da tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi.

Küçük kızın taburcu olmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ailesine ve çocuğa psikolojik destek sağlandığı, ailenin de Hatay'ın İskenderun ilçesine döndükleri öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Adana'da 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulması olayına yönelik yapılan açıklamada, "Bakanlık olarak adli süreci yakından takip ediyoruz. Çocuğumuz Bakanlığımız ekiplerinin yakın takibinde, ailesi ile birlikte evindedir. Çocuğumuz ve ailesine Bakanlığımızın uzman psikologları ve sosyal çalışmacıları tarafından gereken her türlü destek sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.