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5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 17:39 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bakanlık olarak adli süreci yakından takip ediyoruz. Çocuğumuz Bakanlığımız ekiplerinin yakın takibinde, ailesi ile birlikte evindedir" denildi

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede

Adana'da bir düğünde, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan zanlı, nakledildiği Niğde Cezaevi'nde tek kişilik hücreye konuldu.

İHA'nın haberine göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir düğünde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakim karşısına çıkan Sedat K., "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" ve "Cinsel Amaçlı Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından tutuklandı. Zanlının, güvenlik gerekçesiyle Niğde Cezaevi'ne nakledildiği, burada da tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi.

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Küçük kızın taburcu olmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ailesine ve çocuğa psikolojik destek sağlandığı, ailenin de Hatay'ın İskenderun ilçesine döndükleri öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Adana'da 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulması olayına yönelik yapılan açıklamada, "Bakanlık olarak adli süreci yakından takip ediyoruz. Çocuğumuz Bakanlığımız ekiplerinin yakın takibinde, ailesi ile birlikte evindedir. Çocuğumuz ve ailesine Bakanlığımızın uzman psikologları ve sosyal çalışmacıları tarafından gereken her türlü destek sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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Bakanlıktan Adana'da 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kadim değerleriyle dünyaya örnek olan bir millet olarak, insanlık dışı bu olayı anlayabilmemiz bile mümkün değil. Aziz milletimizin her bir ferdini dehşete düşüren bu menfur olay hepimizi ve toplum vicdanını derinden yaralamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Menfur olay meydana geldiği andan itibaren sağlık, adalet ve diğer ilgili makamlarla birlikte gereken tüm işlemlerin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık olarak adli süreci yakından takip ediyoruz. Çocuğumuz Bakanlığımız ekiplerinin yakın takibinde, ailesi ile birlikte evindedir. Çocuğumuz ve ailesine Bakanlığımızın uzman psikologları ve sosyal çalışmacıları tarafından gereken her türlü destek sağlanmaktadır.

Böylesi müessif olaylar, toplumda inanç ve değerlerin güçlü kılınmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyması bakımından da anlamlı ve ibretliktir. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için devlet, sivil toplum kuruluşları ve toplumumuzun her ferdi olarak dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar taciz tecavüz cezaevi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sapıklık aldı başını giddiyor...
niçin tek başına hücreye koyuyorlar?!!! bırakın versinler cezasını hakkı budur!
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