5 yaşındaki Ömer Alperen Can tren kazasında hayatını kaybetti

Cansel KİRAZ/ İSTANBUL, (DHA) TEKIRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 24 kişi öldü 124 kişi yaralandı. Kazada ölenlerin kimlikleri belirlenirken 5 yaşındaki Ömer Alperen Can'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Sabaha karşı 4 sıralarında acı haberi babası Ahmet Can aldı. Edinilen bilgiye göre, Ömer Alperen Can trende annesi, annneannesi ve kız kardeşi ile birlikteydi. Ömer'in ailesinin sağlık durumu iyi. Küçük çocuğun cenazesi bugün öğle namazında Edirne Paşayenice Köyü'nde defnediecek.
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