5 yaşındaki Şengül Kur’an okumayı öğrendi

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde ilk kez açılan ve Tekeler Mahallesi’nde faaliyet gösteren 4-6 yaş grubu Kur’an kursu, eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı. Kursa giden ve Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen 5 yaşındaki Şengül Giderim için tören düzenlendi. Törende Kur’an okuyan minik Şengül herkesi duygulandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince anaokulu hizmeti veren Kur’an kursunda, köydeki minikler Kur’an-ı Kerim öğrenmeye başladı’. Diyanet İşleri Başkanlığının yürüttüğü önemli projelerden biri olan 4-6 yaş grubu Kur’an kursuna giden çocuklar, e-okul sistemine dahil olmasıyla birlikte anaokulu eğitimi de almış sayılıyor. Açılan kurslara Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin açtığı özel eğitim kurslarına katılarak sertifika almayı hak kazanan Kur’an kursu öğreticileri görev yapıyor. Kur’an kursunda öğrenim gören çocuklara dini eğitimlerin yanı sıra güzel davranış yöntemleri, güzel konuşma teknikleri ve beslenme eğitimi de veriliyor. Oyun alanlarının da yer aldığı Kur’an kursunda Diyanet İşleri Başkanlığının çocuklar için özel olarak hazırladığı eğitim materyallerinden yararlanılıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Karpuzlu Müftüsü Himmet Metin, Kur’an kursuna kayıt olan öğrencilerin anaokuluna gitmiş sayıldığını vurgulayarak, "Milli ve manevi değerlerine bağlı olmakla birlikte öğrencilerimizin, Kur’an öğrenmesini sağlıyoruz" dedi. Bütün öğrencilerin İstiklal Marşı’nı da ezberlediğini vurgulayan Himmet Metin, destekleri için Tekeler halkına teşekkür etti.

Kur’an okumaya geçiş bayramları düzenleniyor

Eğitim öğretim döneminde Kur’an okumaya geçen minik öğrenciler için ’Kur’an okumaya geçiş bayramı’ adı altında etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Müftü Metin, 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminden bu yana dördüncü kez ’Kur’an okumaya geçiş bayramı’ gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kur’an okumaya geçiş bayramlarında, öğrencilere çeşitli hediyelerle birlikte taç takarak Kur’an-ı Kerim takdim edildiğini belirten Müftü Metin, son olarak 26 Mart tarihinde 5 yaşındaki Şengül Giderim adlı öğrenci için tören gerçekleştirildiğini söyledi.

Kur’an kursu öğreticisi Aysun Uzun ise, minik kursiyerlerin hem eğlendiğini hem Kur’an-ı Kerim ile tanıştığına dikkat çekti. Okul öncesi eğitimi de verdiklerini belirten Uzun, derslerin çocukların gelişim süreçlerine uygun etkinliklerle işlendiğini ifade etti.

Şengül Giderim’in annesi Fatma Giderim ise çok duygulandığını belirterek, Kur’an kursunun açılmasında emeğe geçen herkese teşekkür etti. Kızının, kendi başına abdest aldığını, dualar ettiğini ve Kur’an okuyabildiği için Allah’a binlerce kez şükrettiğini kaydeden anne Fatma Giderim, çocuğunda gözle görülür davranış ve konuşma değişikliğinin yaşandığını dile getirdi.