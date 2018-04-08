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5 yıl önce kapatılan hayvanat bahçesine müdür atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 09:16 | Son Güncelleme

Dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek hayvanat bahçesini kapatmıştı. Ancak olmayan tesis için 5 yıldır müdür kadrosunun açık tutulduğu ortaya çıktı...

5 yıl önce kapatılan hayvanat bahçesine müdür atandı

Atatürk Orman Çiftliği’ne bağlı Ankara Hayvanat Bahçesi, 7 yıl önce Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti. Dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek de iki yıl sonra hayvanat bahçesini kapatmıştı. Ancak olmayan tesis için 5 yıldır müdür kadrosunun açık tutulduğu ortaya çıktı...

Bu görevi yürüten müdür ise geçen ay emekliye ayrıldı. Ancak kadro yine kapatılmadı.

Emekli olan müdürün yerine bu kez de "Müdür vekili" atandı. Hayvanat bahçesinin müdür vekilliğine getirilen ziraat mühendisi Murat Işık, Sözcü'den Kamil Elibol'a konuştu. Işık, “Yasa gereği kadronun dolu olması gerekiyor. Müdür arkadaş emekli olunca ben vekaleten göreve geldim. Müdürlük bünyesinde az da olsa çalışan personelimiz var. Kanuni yazışmaları yapıyor, görevini yerine getiriyor” dedi.

26 Ağustos 2013'ten beri kapalı olan Ankara Hayvanat Bahçesi'ndeki kadro skandalı, Sayıştay raporunda da tespit edilmişti. Hayvanat bahçesinin eski müdürü Mustafa Sancar da 2014 yılında TÜBİTAK'a atanmıştı.

HAYVANLAR BAŞKA İLLERE GÖNDERİLDİ

Dönemin Belediye Başkanı Gökçek, hayvanat bahçesindeki hayvanları çevre illere göndermiş, bazı hayvanlarsa bakımsızlıktan ölmüştü...

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Melih Gökçek hayvanat bahçesi Atatürk Orman Çiftliği

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
aç yamyamlar yemekten, hayvanlara yemek vermeye vakit bulamamışlar.
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Allah'dan (cc) korkmayan çakma dindarların partisi AKP. Ha diğerleri farklı mı? Değil ama onlar milleti kandırmak için dindarı oynamıyor hiç değilse, bu sebeple daha dürüstler.
ah melih ahh
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