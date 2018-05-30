"5 yıllık yönetsel bir istikrar olsun"

TEKİRDAĞ (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memur-Sen ailesi olarak bizim duruşumuz net. Biz 16 Nisan'da neye evet dediysek 24 Haziran'da da ona evet diyeceğiz." dedi.
Yalçın, Memur-Sen Tekirdağ Şubesi tarafından kentteki bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde FETÖ'nün işini bitirenlere yöneleceklerini belirtti.
Türkiye'ye ekonomik anlamda operasyon düzenlendiğini dile getiren Yalçın, "Biz istikrarlı bir Türkiye'yi severiz. Beş yıllık yönetsel bir istikrar olsun. Millet kimi tercih ederse, kime reyini verirse o alsın ve beş yıl yönetsin. Beş yıl içerisinde Türkiye toparlansın. Kayıkçı kavgası ile bu ülkenin ekonomisi çökmesin." dedi.
Yalçın, şöyle devam etti:
"Bu ülkede ekonomik anlamda operasyon dediğimiz günleri yaşıyoruz. Şu an küresel bir operasyon ile bu ülke karşı karşıya. 15 Temmuz'da Memur-Sen ailesi olarak biz duruşumuzu ortaya koyup ilk sokağa hareketi veren, saat 24.00 olmadan canlı yayınlara bağlanan 23.33'te sosyal medyadan çağrı yapan, millet iradesini yanında, demokrasinin yanında darbenin sonuna kadar karşısındayız diyen ve darbenin panzehiri sokaklardır diyerek sokağa davet eden kitleyiz. Ama 15 Temmuz'dan sonra Independent gazetesinin Ortadoğu muhabiri Robert Fisk 'Türkiye'ye asıl operasyon bundan sonra gelecek' diyerek bir ekonomik operasyona dikkat çekmiştir. O operasyon çekildi. Ama bu millet basiretli davranarak, dirayetli davranarak bir dolara ülkeyi satanlara karşı bütün dolarları ülke için bozdurarak o operasyonları ters düz etti."
Memur-Sen ailesi olarak demokrasiye katkı sağlamaya çalıştıklarını ve buna devam edeceklerinin altını çizen Ali Yalçın, "Biz 16 Nisan'da neye 'evet' dediysek 24 Haziran'da da ona 'evet' diyeceğiz. Biz Memur-Sen ailesi olarak milletin değerleri ile kavga eden, milletin değerleri ile çatışan milletle kavgalı olanlara değil millet ile ihtilafı olanlara değil milletle irtibatlı olanlara yöneleceğiz. FETÖ ile iş tutanlara değil FETÖ'nün işini bitiren FETÖ'nün fişini çekene bu anlamda geçit vereceğiz." ifadelerini kullandı.
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