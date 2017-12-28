5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki darbe girişimi davası

Makamına uğradıktan sonra harekat merkezine indiğini ifade eden Pekin, "Gelirken radyoda Başbakanın konuşmasını dinlemem ve devre arkadaşım dönemin İl Jandarma Alay Komutanı Şeref Çakmak ile konuşmamız sonrası kalkışmayı yapanların FETÖ olduğunu anlamıştım. Harekat merkezine gittiğimde kurmay başkanı Hakan Çınar (tutuklu), karargah şube müdürleri, tabur komutanlığına vekalet eden askerler ve komando tabur komutanı vardı. İçerisi çok kalabalıktı. Tartışıyorlardı, televizyon seyrediyorlardı. Masanın üzerinde harita açılmış, Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme (KOKTOD) planları vardı." diye konuştu.

Başbakanlık ile TBMM adına katılan avukatların da hazır bulunduğu duruşmada, dönemin tugay komutan yardımcısı, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanı Albay Burç Pekin, Ankara'dan Ses ve Görüntülü Bilişim Sitesi (SEGBİS) ile katılarak, tanık sıfatıyla dinlendi.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde sabah başlayan ve öğleden sonra devam eden duruşmaya, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen, dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Murat Soysal'ın da aralarında bulunduğu 23'ü tutuklu 36 sanık ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın "haritada ne vardı" sorusuna Pekin şöyle yanıt verdi:

"Mesela emniyetin olduğu yer daire içine alınmıştı. Oranın hangi birlik tarafından emniyete alınacağı konuşuluyordu. Sonra yine il jandarma komutanı ile görüştüm. Emri okuyup okumadığımı sordu. Ben baktığımı ve imzaların uygun olmadığını, darbenin usulsüz olduğunu, yasal olmadığını söyledim." dedi.

Daha sonra Çınar'ı dışarı çağırdığını aktaran Albay Pekin, kendisine haritayı toplamasını, planlama yapılmaması gerektiğini, lüzumsuz arkadaşların buradan ayrılmasını ve kesinlikle askerin vatandaşla karşı karşı gelmemesi gerektiğini söylediğini iletti.

Başkan Durmaz, "subay olmanız nedeniyle askeri anlamında soruyorum, bu hazırlıklar normal midir?" diye sordu.

Pekin, "Refleks olarak yapmış olabilir ancak haberler çıktıktan sonra böyle bir planlama yapılması uygun değildir. Çınar'ın iştirak etmek gibi bir niyeti olduğunu düşünmüyorum, kendisi sıkıyönetim emrinin imza kısmının uygun olmadığını söylemişti ancak çıkmak gibi niyetleri olsaydı, daha farklı olaylar yaşanabilirdi." diye yanıtladı.