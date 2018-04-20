5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki darbe girişimi davası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin 18'i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada, ara karar açıklandı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, aralarında sözde "sıkıyönetim komutanları" listesinde "Gaziantep ve Kilis'ten sorumlu komutan" olarak yer alan dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral tutuklu sanık Murat Soysal'ın da bulunduğu 18'i tutuklu 36 sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada Başbakanlık ile TBMM adına davaya müdahil olan avukatlar da hazır bulundu.

Başbakanlık ve TBMM’yi temsilen davayı takip eden avukatlar adına konuşan Ali Kemal Akdoğan, esas hakkında beyanda bulunmak için süre isteyerek, "FETÖ sanıklarının hangi kıbleye döndükleri belli olmadığı gibi hangi bayrağa ve hangi ülkeye hizmet ettikleri de belli değildir. Ankesörlü telefon çalışmasına ilişkin isimleri tespit edilen sanıklar hakkında adli kontrol kararının kaldırılarak tutuklanmalarını ve diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.