HABER

5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 20:06 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin, aralarında sözde "sıkıyönetim komutanları" listesinde "Gaziantep ve Kilis'ten sorumlu komutan" olarak yer alan dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Murat Soysal'ın da bulunduğu 18'i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı - Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlara esas hakkındaki savunmalarını en geç gelecek duruşmada yapmaları için süre verdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin 18'i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada, ara karar açıklandı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, aralarında sözde "sıkıyönetim komutanları" listesinde "Gaziantep ve Kilis'ten sorumlu komutan" olarak yer alan dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral tutuklu sanık Murat Soysal'ın da bulunduğu 18'i tutuklu 36 sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada Başbakanlık ile TBMM adına davaya müdahil olan avukatlar da hazır bulundu.

Başbakanlık ve TBMM’yi temsilen davayı takip eden avukatlar adına konuşan Ali Kemal Akdoğan, esas hakkında beyanda bulunmak için süre isteyerek, "FETÖ sanıklarının hangi kıbleye döndükleri belli olmadığı gibi hangi bayrağa ve hangi ülkeye hizmet ettikleri de belli değildir. Ankesörlü telefon çalışmasına ilişkin isimleri tespit edilen sanıklar hakkında adli kontrol kararının kaldırılarak tutuklanmalarını ve diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık Murat Soysal ise mütalaanın ilk iddianameden farkı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mütalaada yeni deliller gelmesine rağmen iddianameden itibaren hiçbir değişiklik yapılmamış. Üzerime atılı suçların lehime doğrulandığı görülmesine rağmen ve yine tanık ifadelerinde tugaydaki hiçbir unsura emir vermediğim ortada olmasına rağmen, iddialarda değişiklik yapılmamış. Ayrıntılı savunma yapmak için ek süre talep ediyorum. Burada en fazla suçlama bana yapılmıştır. Kışlada olmayan, 2,5 saatlik yolda çekmeyen telefon ile yolculuk yaptığım sırada tutulan tutanakların gerçeği yansıtmadığı ortadadır."

Dönemin kurmay başkanı eski yarbay tutuklu sanık Hakan Çınar ise Ankara ve İstanbul'daki darbecilerin telefon görüşmelerinin ortaya çıktığını ancak kendilerinin görev yaptığı tugayda darbecilerle görüşme yapılmadığını ifade ederek, "Kamera kayıtlarında da askeri hareketliliğin olmadığı açıktır. Tugayda darbe girişiminde bulunulduğuna dair hiçbir delil bulunmamaktadır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."

Tutuklu sanık eski yarbay Hakan Yazılıtaş da darbe gecesi günü saat 23.00'te evden ayrıldığını ve bu nedenle başbakanın konuşmasını duymadığını öne sürerek, harekat merkezinde emri görüp planlama yapıldıktan sonra personeli mesaiye çağırdığı iddialarını kabul etmedi.

Diğer sanıklar da atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunmalarının ardından ara kararını açıkladı.

Sanık ve avukatlara esas hakkındaki savunmalarını en geç gelecek duruşmada yapmaları için süre veren heyet, tutuklu sanıkların bu halinin devamına hükmetti.

FETÖ'cüleri yurtdışına kaçıranlar yakalandı!FETÖ'cüleri yurtdışına kaçıranlar yakalandı!
Gaybubet evinde basıldılar!Gaybubet evinde basıldılar!
Canlı yayın ölümle bitti!Canlı yayın ölümle bitti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

İlginizi Çekebilir

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

AK Parti'li vekilden şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!

AK Parti'li vekilden şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Tarih verildi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Tarih verildi

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda 23 Nisan yoğunluğu!

Atatürk Havalimanı'nda 23 Nisan yoğunluğu!

24 Haziran erken seçim kararı sonrası hangi parti, ne kadar Hazine yardımı alacak?

24 Haziran erken seçim kararı sonrası hangi parti, ne kadar Hazine yardımı alacak?

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Bingöl'de öldürülen terörist, gri listede aranıyordu

Bingöl'de öldürülen terörist, gri listede aranıyordu

Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı

Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.