5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki darbe girişimi davası

Sanık Murat Soysal, savunmasında, 15 Temmuz günü hiçbir şeyden habersiz devir teslim törenine katılmak için Hatay'a gittiğini ifade ederek, "Saat 23.04'te harekat merkezinden aranmam ile sözde sıkıyönetim ilan edildiğini öğrendim. Araç içerisinde ve televizyonsuz ortamda telefonla öğrendim. Hiçbir astıma sözde emir doğrultusunda emir vermedim. Hain darbe girişimine ilişkin söz sarf etmedim. Suçsuzum." dedi.

Duruşmada Başbakanlık ile TBMM adına davaya müdahil olan avukatlar da hazır bulundu.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Mayıs Cuma günü başlayan duruşmanın bugünkü celsesine, aralarında sözde "sıkıyönetim komutanları" listesinde "Gaziantep ve Kilis'ten sorumlu komutan" olarak yer alan dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral tutuklu sanık Murat Soysal'ın da bulunduğu 18'i tutuklu 36 sanık ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık dönemin kurmay başkanı eski yarbay Hakan Çınar ise tank personelinin mesaiye gelmesi ve yoklamasının alınmasının normal olduğunu, darbeyle ilişkilendirilemeyeceğini savundu.

"Gaziantep'te kuş uçsa personel mesaiye çağrılmıştı." diyen Çınar, "O gece Gaziantep'te bir terör olayı olmayacağını kimse garanti edemezdi. 15 Temmuz günü, ne gündüz ne gece darbeye yönelik hiçbir emir verilmemiştir. Gelen mesajla ilgili hiçbir şey söylenmemiştir. Biz sadece kışla emniyetini görüştük." diye konuştu.

Sanık Çınar, iddia edildiği gibi saat 22.30 sıralarında araçların ön tarafa çekilmesi ve hazır kıta durumuna geçilmesi emrini vermediğini öne sürerek, emri verdiği iddia edilen saatlerde evde olduğunu söyledi.

Bunun üzerine mahkeme Başkanı Melik Durmaz, tutuksuz sanık Soner Çelik'e iddia edilen emri alıp almadığını sordu.

Çelik, harekat merkezinden bir astsubayın aradığını belirterek, "Yanındaki komutanın söylediklerini bana iletti. O komutan 'araçların çekilmesi ve hazır kıtaya geçilmesi' emrini verdi ancak komutanın kim olduğunu bilmiyorum." dedi.