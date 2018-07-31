5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki darbe girişimi davası

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, sanık Yüşa Bölen'e "Senin hakkında ifade geldikçe geliyor. İddialara iftira dedikçe arkadan yeni bir ifadeler geliyor. Kanunumuzda etkin pişmanlık hükümleri var. Cezadan indirim yapılma ihtimali var." diyerek sanığa söz hakkı verdi.

Tutuklu sanık Hamit Bilgin de darbeye yönelik bir eylemi olmadığını öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanık eksi yüzbaşı Hakan Yazılıtaş, suçlamaları kabul etmeyerek, "Dava sürecinde toplanan deliller daha önce vermiş olduğum ifadeleri doğrulamaktadır. Aynı şekilde dinlenen tanıklar da ifadelerimi doğrulamaktadır. FETÖ'ye ve darbeye yönelik bir faaliyetim olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu sebeple tahliyemi talep ederim." şeklinde savunma yaptı.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar eski yüzbaşı Hakan Yazılıtaş, Hamit Bilgin, Yüşa Bölen ile tutuksuz sanıklar E.K. G.Ç. ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Bölen, "Hakkımda ifade veren bu 2 kişiyi tanıyorum. Beni kendi evlerine davet ettiler. Bir buçuk ay kadar birlikte kaldım. Onların cemaatçi olduğunu şu an anlıyorum. Kaldığım sürede cemaat evi olduğunu fark etmedim. Evde kaldığım sürede sohbet gibi şeyler olmazdı." diye yanıt verdi.

Başkan Durmaz, tanıkların bu eve "cemaat evi" dediğini, kod adı kullanıldığı ve "himmet" verildiğini anlattığını hatırlatarak, sanığa "Sen nasıl anlamadın?" diye sordu.

Sanık Bölen, "Bunu kanıtlasın cezayı kabul ediyorum. Bana iftira atıyorlar. Bu evde asker dışında kimse görmedim." şeklinde yanıt verdi.

Başkan Durmaz'ın, "Evde askerin kalması örgüt evi olmayacağı anlamına mı geliyor." şeklindeki soruya da sanık, kaldığı evin cemaat evi olmadığını öne sürdü.

Tutuksuz sanıklar E.K. ile G.Ç. de suçsuz olduklarını savundu.

Avukat Ali Kemal Akdoğan, Başbakanlık kapatıldığı için bu duruşmadan itibaren Cumhurbaşkanlığı ve TBMM adına davaya katıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'deki bütün benzer davalara bakıldığı zaman FETÖ/PDY örgütünden yargılanan sanıkların beyanlarının hepsi birbirine benzemekle birlikte sanki bir yerden talimat alırcasına bu hain örgütün varlığından haberdar olmadıklarını beyan etmekteler. Kısaca bu hain örgüt mensuplarının suçtan kurtulmak için inkara yönelik beyanda bulundukları ortadadır. Bu aşamada tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederim."