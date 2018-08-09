5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki darbe girişimi davası

GAZİANTEP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin ana dosyadan ayrılan davada, ikisi tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Uğur Halaç ve F.K. ile avukatları katıldı. Başka dosyadan İstanbul'da tutuklu bulunan Aydın İmamoğlu ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya iştirak etti.

Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM adına davaya müdahil olan avukat Hülya Aşkın Özmermer de hazır bulundu.

Sanık F.K. savunmasında, FETÖ'nün evlerine hiç gitmediğini belirterek, "İtiraf edecek bir şeyim olsa ederdim. Benim bu terör örgütüyle hiçbir şekilde irtibatım olmamıştır." dedi.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, sanık Halaç'a soruşturma ve mahkeme aşamasında F.K. hakkında farklı beyanları olduğunu hatırlatarak, söz hakkı verdi.

Uğur Halaç, "O gece 8-9 emir almıştım. Olayın sıcaklığıyla F.K'den araçların çekilmesi konusunda emir aldığımı söyledim ancak daha sonra Fatih Kara'nın iddianamedeki emrini görünce böyle bir emri bana vermesinin mantıksız olduğuna kanaat getirdim." diye konuştu.