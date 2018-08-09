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5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 13:58 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin ana dosyadan ayrılan davada, ikisi tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

GAZİANTEP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin ana dosyadan ayrılan davada, ikisi tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Uğur Halaç ve F.K. ile avukatları katıldı. Başka dosyadan İstanbul'da tutuklu bulunan Aydın İmamoğlu ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya iştirak etti.

Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM adına davaya müdahil olan avukat Hülya Aşkın Özmermer de hazır bulundu.

Sanık F.K. savunmasında, FETÖ'nün evlerine hiç gitmediğini belirterek, "İtiraf edecek bir şeyim olsa ederdim. Benim bu terör örgütüyle hiçbir şekilde irtibatım olmamıştır." dedi.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, sanık Halaç'a soruşturma ve mahkeme aşamasında F.K. hakkında farklı beyanları olduğunu hatırlatarak, söz hakkı verdi.

Uğur Halaç, "O gece 8-9 emir almıştım. Olayın sıcaklığıyla F.K'den araçların çekilmesi konusunda emir aldığımı söyledim ancak daha sonra Fatih Kara'nın iddianamedeki emrini görünce böyle bir emri bana vermesinin mantıksız olduğuna kanaat getirdim." diye konuştu.

Başkan Durmaz, İzmir'de yürütülen soruşturmada sohbet grubunun tespit edildiğini, 3 ayrı kişi tarafından ankesörden arandığını ve bu kişiler hakkında da FETÖ soruşturması olduğunu hatırlattığı Halaç, iddiaları kabul etmedi.

Sanık Aydın İmamoğlu da hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı da sanıkların tutukluluk halinin ve haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Halaç'ın tutukluluğunun devamına, sanık F.K'nin ise ev hapsiyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişi FETÖ

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