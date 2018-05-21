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5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki darbe girişimi davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, sözde "sıkıyönetim komutanları" listesinde "Gaziantep ve Kilis'ten sorumlu komutan" olarak yer alan dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Murat Soysal ile kurmay başkanı eski yarbay Hakan Çınar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi - Eski yarbay Metin Gültekin'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme" suçlarından 18 yıl 9 ay, eski astsubay Osman Tuttu'ya ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası veren heyet, 3 sanığın beraatine ve diğer sanıkların dosyadan ayrılmasına hükmetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 36 sanığın yargılandığı davada, aralarında dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Murat Soysal ile kurmay başkanı eski yarbay Hakan Çınar'ın da bulunduğu 4 sanığa, 7 yıl 6 ay ila ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, aralarında sözde "sıkıyönetim komutanları" listesinde "Gaziantep ve Kilis'ten sorumlu komutan" olarak yer alan dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral tutuklu sanık Murat Soysal'ın da bulunduğu 18'i tutuklu 36 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada Başbakanlık ile TBMM adına davaya müdahil olan avukatlar da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Murat Soysal ile Hakan Çınar'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eski yarbay Metin Gültekin'e "silahlı terör örgütün üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarından 18 yıl 9 ay, eski astsubay Osman Tuttu'ya da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Tutuksuz sanıklar Alparslan Kahraman, İlhan Kayadibi ve Mesut Dündar hakkında beraat kararı veren heyet, diğer sanıklar yönünden dosyanın ayrılmasını kararlaştırdı.

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15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı Fetullahçı Terör Örgütü Gaziantep Murat Soysal

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