Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-YEŞİLAY tarafından "bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşamı" misyon edinen, söz ve eylemleriyle bu mücadeleyi destekleyen kişi, kurum ve kuruluşlara verilen 5. Zümrüdüanka Ödülleri sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde bu yıl beşincisi düzenlenen ödül töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşti.

Zümrüdüanka Ödül Töreni'nde 6 kategoride kişi ve kuruma "En Yeşilaycı" unvanıyla ödül verildi.

Siyaset dalında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a, sanat dalında Ceza'ya, spor dalında Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı oyuncusu Ali Muhammed'e (Bobby Dixon), akademi dalında Prof. Dr. Marc Potenza'ya, medya dalında NTV'ye ve sosyal sorumluluk dalında Turkcell'e ödülleri takdim edildi.

Mevlüt Uysal'a ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyeleri, ödül alanlarla fotoğraf çektirdi. Programın sonunda, Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye etti.

Ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

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