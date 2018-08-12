50 Afgan kaçak, İstanbul yerine Elazığ'a bırakıldı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- VAN'dan İstanbul'a götürülmek üzere yola çıkarılan Afganistan uyruklu 50 kaçak, Elazığ'da otogara bırakıldı. Yakalanan kaçaklar, Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Afganistan'dan kaçak yollarla Van'a gelen 50 kaçak, İstanbul'a gitmek üzere organizatörlerin ayarladığı minibüslerle yola çıktı. Ancak minibüs şoförleri kaçakları, Elazığ'da otogara bırakıldı. Kaçakları gören vatandaşlar polise ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, kaçakları gözaltına aldı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı
Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler
Son dakika! İngiltere Manchester'da karnavala silahlı saldırı: 10 kişi yaralı
Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi
Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan
Beyaz Saray'ı sarsan iddia! Trump, sus payı olarak aylık 15 bin dolar teklif etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!
Denizli'de vahşet! 13 yaşındaki kızını ve eşini boğarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum