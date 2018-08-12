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50 Afgan kaçak, İstanbul yerine Elazığ'a bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 14:44 | Son Güncelleme

 VAN'dan İstanbul'a götürülmek üzere yola çıkarılan Afganistan uyruklu 50 kaçak, Elazığ'da otogara bırakıldı.

50 Afgan kaçak, İstanbul yerine Elazığ'a bırakıldı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- VAN'dan İstanbul'a götürülmek üzere yola çıkarılan Afganistan uyruklu 50 kaçak, Elazığ'da otogara bırakıldı. Yakalanan kaçaklar, Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Afganistan'dan kaçak yollarla Van'a gelen 50 kaçak, İstanbul'a gitmek üzere organizatörlerin ayarladığı minibüslerle yola çıktı. Ancak minibüs şoförleri kaçakları, Elazığ'da otogara bırakıldı. Kaçakları gören vatandaşlar polise ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, kaçakları gözaltına aldı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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50 Afgan kaçak, İstanbul yerine Elazığ'a bırakıldı50 Afgan kaçak, İstanbul yerine Elazığ'a bırakıldı50 Afgan kaçak, İstanbul yerine Elazığ'a bırakıldı

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