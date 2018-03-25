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50 araçlık konvoyla şehitliği ziyaret ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 15:38 | Son Güncelleme

Kayseri Yıldızları Fan Kulübü tarafından 50 araçlık konvoy Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.Talas’tan yola çıkan Kayseri Yıldızları Fan Kulübü üyeleri araçlarını ay yıldızlı bayraklarla donatılarak şehir turu yaptı.

50 araçlık konvoyla şehitliği ziyaret ettiler

Kayseri Yıldızları Fan Kulübü tarafından 50 araçlık konvoy Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.
Talas’tan yola çıkan Kayseri Yıldızları Fan Kulübü üyeleri araçlarını ay yıldızlı bayraklarla donatılarak şehir turu yaptı. Şehir turunun ardından Garnizon Şehitliğine gelen konvoydaki vatandaşlar, burada saygı duruşunda bulunarak ve İstiklal Marşı okudu.
Şehitlikte basın açıklaması yapan Kayseri Yıldızları Fan Kulübü Başkan Yardımcısı Adem Bıyık, vatanın bir milletin yuvası olduğu süresince bayrağın her zaman dalgalanacağını belirterek: “Dalgalanan her bayrak o vatan sahibinin kimin olduğunu gösterir. Vatanlarında bağımsızca yaşayan tüm ulusların sahip olduğu bir bayrak vardır. Bugün aziz şehitlerimize karşı en büyük görevimiz onun uğruna şehit olduğu değerlerin etrafında birbirimize kenetlenerek birliğimiz, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmektir. Onun aziz hatırası karşısında göstereceğimiz en büyük saygı hakkın, hukukun ve adaletin yanında yer almaktır” dedi.
Basın açıklamasının ardından yapılan dua ile son buldu.

50 araçlık konvoyla şehitliği ziyaret ettiler

50 araçlık konvoyla şehitliği ziyaret ettiler

50 araçlık konvoyla şehitliği ziyaret ettiler

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