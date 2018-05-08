Filistinlilere destek ve ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararına tepki olarak 50 ülkede çadır kurulduğu belirtildi.
Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti ve Uluslararası Geri Dönüş Kampanyası, Gazze'nin doğu sınırında kurulan merkezi "çadırın" açılışını gerçekleştirdi.
Açılışa katılan Hamas liderlerinden İsmail Rıdvan, merkezi çadırın kurulmasıyla eş zamanlı olarak Filistin meselesine destek amacıyla 50 ülkede de benzer çadırların kurulduğunu söyledi.
Söz konusu çadırların, dünyanın hür insanlarının Filistin meselesine verdiği desteği gösterdiğini belirten Rıdvan, "Dönüş yürüyüşü, tüm zorluklara ve alınan yaralara rağmen devam edecek." dedi.
İslami Cihad Hareketi liderlerinden Halid el-Batş ise Mısır, Türkiye, İran, Tunus ve Irak gibi ABD'nin Kudüs kararına karşı olan ve Filistin'e destek veren ülkelere teşekkür etti.
Tüm Arap ülkeleri ile Latin Amerika'daki Hristiyanlara da teşekkür eden Batş, dönüş yürüyüşü gösterilerini, "Büyük Felaket" anlamına gelen "Nekbe"nin tarihi olan 15 Mayıs'a kadar sürdürmeyi planladıklarını kaydetti.
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
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