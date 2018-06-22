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50 yaşındaki imam, üniversiteden mezun oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 00:37 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta bir camide imamlık yapan 4 çocuk babası Halil İbrahim Üçüncü, ailesinde herkesin okumasını örnek alarak başladığı üniversiteden mezun oldu

Zonguldak Kemerbaca Camisi'nde imam olarak görev yapan 4 çocuk babası 50 yaşındaki Halil İbrahim Üçüncü, ailesinde herkesin üniversite okumasını örnek alarak başladığı Karabük Üniversitesi (KBÜ) İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Karabük Üniversitesinde 2017-2018 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Prof. Dr. Burhnettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyum'da düzenlenen törene, Karabük Valisi Kemal Çeber, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz ve diğer protokol üyeleri, akademisyenler, öğretim görevlileri ve öğrenciler ile velileri katıldı.

Çeşitli bölümlerden mezun olan 9 bin 45 öğrenci keplerini fırlattı.

Mezun olanlar arasında Zonguldak Kemerbaca Camisi'nde imam olarak görev yapan 4 çocuk babası 50 yaşındaki Halil İbrahim Üçüncü de yer aldı.

Üçüncü, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesinde herkesin üniversite okumasını örnek alarak başladığı KBÜ İlahiyat Fakültesinden mezun olmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Zonguldak'tan Karabük'e gelip giderek okulu bitirdiğini ifade eden Üçüncü, "Kızım anaokulu öğretmenliği yapıyor, eşim İlahiyat Fakültesinde okuyor, diğer çocuklarım da okuyor. Ben evde zayıf halka olmama adına okumaya karar verdim. Benim emekliliğim yaklaştı. Ben şunu öğrendim, okumaktan güzel bir şey yok." diye konuştu.

Yüksek lisans ve doktora yapmaya karar verdiğini belirten Üçüncü, "Bütün insanlara şunu söylemek istiyorum; okumanın yaşı yoktur, mutlaka okusunlar. Okuyan kişinin ufku açılıyor." dedi.

Mezun olan öğrencilerden Ekrem Yılmaz ise törende sahneye çıkarak kız arkadaşı Damla Coşgun'a evlenme teklif etti. Coşgun, teklife "evet" derken Yılmaz'ın verdiği yüzüğü parmağına taktı.

Protokol üyeleri tarafından, üniversiteyi birinci tamamlayan Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Yağmur Tuğçe Güzelkokar, ikinci olarak tamamlayan Ayşe Nur Demirhan ve üçüncü olarak tamamlayan Döndü Aslan'a mezuniyet belgelerinin verildiği tören, Manuş Baba konseriyle son buldu.

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