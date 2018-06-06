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"50 yıl içinde erkeklerin çoğu normal yollarla çocuk sahibi olamayabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 12:24 | Son Güncelleme

VKV Sağlık Kuruluşları Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Urman: - "1950 yılında İngiltere'de sperm bankalarına bağış yapan erkeklerdeki sperm sayısı ile bugünkü arasında yarı yarıya fark var. 110 milyondan 50 milyona indi ama henüz gebelik olmayacak kadar düşmüş değil. Bu böyle devam ederse belki önümüzdeki 50 yıl içinde erkeklerin pek çoğu normal yollarla çocuk sahibi olamayacak düzeyde sperm problemi yaşayabilir" - "Bu durum pek çok faktöre bağlı gelişebiliyor. Yediklerimiz, içtiklerimizdeki hormonlar, çevresel faktörler, kirleticiler... Hepsi sperm yapımını etkiliyor"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Vehbi Koç Vakfı (VKV) Sağlık Kuruluşları Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Urman, 1950 yılında İngiltere'de sperm bankalarına bağış yapan erkeklerdeki sperm sayısı ile bugünkü arasında yarı yarıya fark bulunduğunu belirterek, "110 milyondan 50 milyona indi ama henüz gebelik olmayacak kadar düşmüş değil. Bu böyle devam ederse belki önümüzdeki 50 yıl içinde erkeklerin pek çoğu normal yollarla çocuk sahibi olamayacak düzeyde sperm problemi yaşayabilir." dedi.

Urman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda doğal yollarla gebeliği önleyici sağlık sorunlarının arttığını söyledi.

Dünyada nüfusu yavaşlayan veya geriye giden pek çok ülke bulunduğuna dikkati çeken Urman, nüfusun sağlıklı şekilde artışını sağlamak, yeni doğan ile ölenlerin dengelenmesi için çocuk sayısının en az 2 olması gerektiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü projeksiyonlarının 2050 yılında dünya nüfusunun stabilize olacağını gösterdiğini anlatan Urman, "Bugün gelişmiş ülkelerdeki nüfus artışı minimum. Gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde de büyük olasılıkla nüfus artışı stabilize olacak." diye konuştu.

Urman, Türkiye'de son dönemde çocuk sahibi olamayanların müracaat ettikleri merkezlerin arttığını dile getirerek, "Hastalarımızın çoğu bu tür merkezlere ulaşabiliyor. Bu merkezlerin çoğalmış olmasını gebe kalamayanların çoğalmış olmasına bağlamak çok doğru bir denklem olmaz. (Zaten gebe kalamayan insanlar vardı ama hizmet alamıyorlardı. Şimdi hizmet alıyorlar) diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyada erkeklerde sperm sayısının azaldığının altını çizen Urman, şunları kaydetti:

"1950 yılında İngiltere'de sperm bankalarına bağış yapan erkeklerdeki sperm sayısı ile bugünkü arasında yarı yarıya fark var. 110 milyondan 50 milyona indi ama henüz gebelik olmayacak kadar düşmüş değil. Bu böyle devam ederse belki önümüzdeki 50 yıl içinde erkeklerin pek çoğu normal yollarla çocuk sahibi olamayacak düzeyde sperm problemi yaşayabilir. 15 milyonun altına indiği zaman çocuk sahibi olmakta zorlanıyor erkekler."

Urman, gebeliği engelleyebilecek ölçüde sperm azlığının günümüzde daha sık görülmeye başlandığına dikkati çekerek, "Bu durum pek çok faktöre bağlı gelişebiliyor. Yediklerimiz, içtiklerimizdeki hormonlar, çevresel faktörler, kirleticiler... Hepsi sperm yapımını etkiliyor. Sigara içilmesi, uyuşturucu kullanımı, stresli yaşam, manyetik alanlar, cep telefonları, bilgisayarlar.... Gelişen teknolojinin bazı yerlerde bize kolaylıklar getirirken sağlığımızdan da önemli çalıntılar yaptığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Çocuk nüfus azlığı Prof. Dr. Bülent Urman tüp bebek Vehbi Koç Vakfı

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