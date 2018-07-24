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50 yıllık asker arkadaşları Sakarya'da bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 17:01 | Son Güncelleme

Vatani görevlerini Kars 14. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda 1968 yılında yapan 36 arkadaş, komutanlarının öncülüğünde irtibata geçerek, o dönemki devreleri Mevlüt Doğan'ın yaşadığı Pamukova'da toplandı

Kars 14. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda yaklaşık 50 yıl önce vatani görevini yapan 36 arkadaş, Sakarya'da buluştu.

Pamukova ilçesindeki Şeyhvarmaz Mahallesi'nde Mevlüt Doğan'a ait evde bir araya gelen 36 arkadaş, geleneksel hale getirdikleri buluşmaların 16'ncısını gerçekleştirdi.

Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanındaki asker arkadaşlarının her yıl birisinin evinde buluştuğunu anlattı.

Geçen yıl Antalya'nın Korkuteli ilçesinde İsmail Karamanlar'ın evinde aileleriyle bir araya geldiklerini belirten Doğan, ölen arkadaşlarının yerine ise ailelerinin ve çocuklarının geldiğini belirtti.

Buluşmalar sayesinde askerlik anılarını tazelediklerini vurgulayan Doğan, "Asker arkadaşlarımız ile buluşmamızda çok güzel anılarımız oluyor. O zamanki bölük komutanımız ve emekli olan Tankçı Albay Atilla Kürüm de kesintisiz her yıl bu buluşmamıza katılıyor, kendisine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Emekli Tankçı Albay Atilla Kürüm ise 50 yıl önce yanında er olan arkadaşlarla beraber olmanın kendisine gurur ve mutluluk verdiğini dile getirerek, "Onca yıl geçmesine rağmen çok güzel bir dayanışma örneği gösteriliyor. O gün iftihar ettiğim arkadaşlarla bugün de iftihar ediyorum. Bir savaş söz konusu olursa bu arkadaşlarla ben ölüme de giderim." dedi.

Birlikte yemek yiyen asker arkadaşları ve aileleri, gelecek yıl Antalya'da buluşma sözüyle ayrıldı.

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