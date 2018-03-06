50 yıllık soruna OSKİ müdahalesi

Ordu’nun Ünye ilçesi Orta Yılmazlar Mahallesi’nde Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ekiplerince 50 yıllık sorun çözüme kavuşturuldu.

Orta Yılmazlar Mahallesi Türbe Caddesi üzerinde çevre kirliliği ve kokuya neden olan kanalizasyon hattından gelen koku ve çevre kirliliğine neden oluyordu.

“50 yıllık sorunu çözüme kavuşturduk”

Konuyla ilgili olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Ünye Şube Müdürü Ersin Avanoğlu, "Mahallemizin 50 yıllık sorununa gerçekleştirdiğimiz müdahale çalışmalarımızı yaptık. Türbe Caddesi üzerinden gelen 600 mm kanalizasyon hattı dere bakstan ayrılarak devlet sahil yolu üzerindeki ana kollektör hattına bağladık. Son olarak derebaks üzerinde kontrol yapılarak Kulfani Sokak’ta bulunan iki binanın kanalizasyon hattını şebeke hattına bağlayarak müdahalemizi gerçekleştirdik” dedi.