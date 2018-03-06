HABER

50 yıllık soruna OSKİ müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 19:07 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesi Orta Yılmazlar Mahallesi’nde Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ekiplerince 50 yıllık sorun çözüme kavuşturuldu.Orta Yılmazlar Mahallesi Türbe Caddesi üzerinde çevre kirliliği ve kokuya neden olan kanalizasyon hattından gelen koku ve çevre kirliliğine neden oluyordu.“50 yıllık sorunu çözüme kavuşturduk”Konuyla ilgili olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Ünye Şube Müdürü Ersin Avanoğlu, "Mahallemizin 50 yıllık sorununa gerçekleştirdiğimiz müdahale çalışmalarımızı yaptık.

50 yıllık soruna OSKİ müdahalesi

Ordu’nun Ünye ilçesi Orta Yılmazlar Mahallesi’nde Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ekiplerince 50 yıllık sorun çözüme kavuşturuldu.
Orta Yılmazlar Mahallesi Türbe Caddesi üzerinde çevre kirliliği ve kokuya neden olan kanalizasyon hattından gelen koku ve çevre kirliliğine neden oluyordu.

“50 yıllık sorunu çözüme kavuşturduk”
Konuyla ilgili olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Ünye Şube Müdürü Ersin Avanoğlu, "Mahallemizin 50 yıllık sorununa gerçekleştirdiğimiz müdahale çalışmalarımızı yaptık. Türbe Caddesi üzerinden gelen 600 mm kanalizasyon hattı dere bakstan ayrılarak devlet sahil yolu üzerindeki ana kollektör hattına bağladık. Son olarak derebaks üzerinde kontrol yapılarak Kulfani Sokak’ta bulunan iki binanın kanalizasyon hattını şebeke hattına bağlayarak müdahalemizi gerçekleştirdik” dedi.

50 yıllık soruna OSKİ müdahalesi

50 yıllık soruna OSKİ müdahalesi

50 yıllık soruna OSKİ müdahalesi

Islak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadıIslak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadı
Şehitlere hakaret! Soruşturma başlatıldı...Şehitlere hakaret! Soruşturma başlatıldı...
Hezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildiHezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

Reuters duyurdu! Binlerce terörist Afrin'e sevk ediliyor

Reuters duyurdu! Binlerce terörist Afrin'e sevk ediliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gedizli öğrenci, Fransa’da Türkiye’yi temsil edecek

Gedizli öğrenci, Fransa’da Türkiye’yi temsil edecek

Babasını öldürüp, böyle kaçmış! Görüntüleri ortaya çıktı

Babasını öldürüp, böyle kaçmış! Görüntüleri ortaya çıktı

Geleceğin şefleri Marmaris’e madalyalarla döndüler

Geleceğin şefleri Marmaris’e madalyalarla döndüler

Milas Süt Birliği Başkanı Gezgin güven tazeledi

Milas Süt Birliği Başkanı Gezgin güven tazeledi

Haliliye Belediyesi muhtar evi projesi yapımı tamamlanan, Muhtarlığın açılışını gerçekleştirdi

Haliliye Belediyesi muhtar evi projesi yapımı tamamlanan, Muhtarlığın açılışını gerçekleştirdi

Irak Başkonsolosu Muayad Ömer Koperly Iraklı Öğrencilerle Buluştu

Irak Başkonsolosu Muayad Ömer Koperly Iraklı Öğrencilerle Buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.