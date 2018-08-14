500 dolar bozdurup, makbuzunu getirene kurbanlıkta indirim

Osman ŞİŞKO- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da pazarda küçükbaş hayvan satan Mehmet Efeoğlu, 500 dolar bozdurup, makbuz getirene kurbanlıkta indirimli satış kampanyası başlattı. Gürsu İlçesinde kurulan İsabey Hayvan Pazarı'nda satış yapan Mehmet Efeoğlu, döviz kurundaki artışa, yaptığı kampanyayla tepki gösterdi. Afyon'dan 200 küçükbaş hayvan getiren Efeoğlu, 500 dolar bozdurup makbuz getiren müşterilerine kuzularda 100 lira, kurbanlık koçlarda ise 200 lira indirim uyguladı. Vatandaşlardan da çok olumlu tepkiler aldığını söyleyen Efeoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu ülke, bu vatan hepimizin. Onun için ufak da olsa bir kampanyayı biz başlatmak istedik. Çocuklarımızın geleceği için iğne ucu kadar da olsa bir katkımız olsun istedik. 500 dolarını bozdurup makbuzunu bize getirene küçük kuzularda 100 lira, koçlarda 200 lira indirim uyguluyoruz" dedi. Vatandaşları da kurbanlık alırken Avrupa menşeili marketlere değil, kurban pazarlarına davet eden Efeoğlu, "Ülkemizin güzel yörelerinden, Artvin'in Şavşat Yayla'sından, Toros'lardan, Emirdağ'dan gelen hayvanları tercih etsinler. Tıpkı marketlerdeki gibi burada da her türlü imkan var. Hayvanlarını alıp, kestirip, güzel bir şekilde paketleyebilirler" şeklinde konuştu. YÜKSELEN DOLAR KURBAN PAZARINI DA VURDU Doların hızla artış göstermesi kurbanlık satışlarını da etkiledi. Kurban bayramına sayılı günler kalmasına rağmen 8 bini büyükbaş olmak üzere, 8 bin 500 kurbanlık hayvanın satıldığı Bursa İsabey Hayvan Pazarı'nda satışlar geçen yıllara oranlar çok az. Kurban pazarındaki esnaf satışların durgunluğundan, vatandaşlar ise fiyatların yüksekliğinden yakındı. Pazarı gezen Nurullah Bozdağ, "Dolardan mı oldu bilmiyoruz, ama fiyatlar çok yüksek. Geçen sene bin 200 lira olan kurbanlıklar, bu sene bin 500 liradan başlıyor" dedi. Afyon'dan getirdiği büyükbaş hayvanların satışını yapan Mecit Duran, "Satışlar çok durgun, doların yüksekliğinden hayvan satamıyoruz. Bu sene biz bile hayvan kesemeyeceğiz. 36 hayvan getirdim ama sadece 1 hayvan sattım, geri götürme, kasaba verme ihtimalimiz var. Geçen seneye göre çok kötü durumdayız" şeklinde açıklamalarda bulundu. Besiciler, yem fiyatlarının yüksekliğinden dolayı hayvancılığın biteceğini söyledi.

