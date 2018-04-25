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500 öğrenci aynı anda resim yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 16:58 | Son Güncelleme

’Usta’dan Çocuğa Çocukla Dünyaya Aldı" proje kapsamında 23 Şubat ilkokulunun ev sahipliği ile resim şenliği düzenlendi.Ardahan üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden gelen hocalar ve öğrencilerin katkılarıyla öğrenciler serbest resim çalışmaları yaptı.

’Usta’dan Çocuğa Çocukla Dünyaya Aldı" proje kapsamında 23 Şubat ilkokulunun ev sahipliği ile resim şenliği düzenlendi.
Ardahan üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden gelen hocalar ve öğrencilerin katkılarıyla öğrenciler serbest resim çalışmaları yaptı. 23 Şubat İlkokulu öğrencilerinden oluşan çocuk ressamlar, aynı anda resim yaparak renkli görüntüler oluşturdu.
Aynı anda resim yaparak birbirleriyle yarışan 500 öğrenciye pastel boya ve mukavva kartonlar ile resim kağıtları dağıtılırken, öğrenciler kafalarında tasarladıkları resimleri yapmaya çalıştı.
23 Şubat ilkokulu müdürü Gürbüz Yıldız etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Usta’dan Çocuğa Çocukla Dünyaya Aldı proje kapsamında ilkokul öğrencilerimizle birlikte resim çalışması yaptık. Bu resim şenliğindeki amaç tüm öğrencilerimize serbest bir alanda istedikleri resmi yapma imkanı sağlamak. Bu çalışmada bize Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden gelen hocalar ve öğrenciler yardımcı oldu. Güzel Sanatlar Fakültesinden gelen öğrenciler de okul duvarlarına serbest resim çalışması yapıyorlar. Okul öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmaları resim sergisi ile belli günlerde sergilemeyi düşünüyoruz. Bugünü öğrencilerimiz ile birlikte bir şenlik havasında kutlamak istedik. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Etkinliğe, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

500 öğrenci aynı anda resim yaptı

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500 öğrenci aynı anda resim yaptı

500 öğrenci aynı anda resim yaptı
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500 öğrenci aynı anda resim yaptı

500 öğrenci aynı anda resim yaptı
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500 öğrenci aynı anda resim yaptı

500 öğrenci aynı anda resim yaptı
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500 öğrenci aynı anda resim yaptı

500 öğrenci aynı anda resim yaptı
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500 öğrenci aynı anda resim yaptı

500 öğrenci aynı anda resim yaptı
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500 öğrenci aynı anda resim yaptı

500 öğrenci aynı anda resim yaptı
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500 öğrenci aynı anda resim yaptı

500 öğrenci aynı anda resim yaptı
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500 öğrenci aynı anda resim yaptı

500 öğrenci aynı anda resim yaptı
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