500 yıllık cami 6 kez küllerinden doğdu

TREBİNJE (AA) - KAYHAN GÜL - Bosna Hersek'in Karadağ sınırındaki Trebinje şehrine bağlı Zupa köyünde bulunan 500 yıllık Zupa Camisi, tarih boyunca 6 kez yıkılmasına rağmen her defasında küllerinden yeniden doğmayı başardı.

Karadağ'dan Bosna Hersek'e karayolu ile gelenleri selamlamaya devam eden, tamamen taştan inşa edilmiş mütevazi cami, bölgedeki en önemli İslam mühürlerinden biri kabul ediliyor.

16. yüzyılda inşa edilen tarihi cami, son olarak 1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı'nda Sırplar tarafından yıkıldı ancak 2010'da onarılarak yeniden ibadete açıldı.

Trebinje ile civarındaki en eski ve en güzel camilerden biri olan Zupa Camisi, bölgede yaşayan Müslümanlar tarafından "yalnız güzel" olarak da nitelendiriliyor.

Günümüzde çoğunlukla Ortodoks Sırpların yaşadığı köyde geçmişteki bir arada yaşama kültürünün sembollerinden cami, artık daha çok eski günlerden kalma hikayelerde yad ediliyor.

Bahçesinde Osmanlı döneminden kalma mezarların da bulunduğu tarihi cami, bölgeye yolu düşenlerde burukluk hissi yaşatıyor.