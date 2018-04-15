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500 yıllık cami 6 kez küllerinden doğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 11:02 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'in Karadağ sınırındaki Zupa Camisi, tarih boyunca 6 kez yıkılmasına rağmen her defasında küllerinden yeniden doğdu - Son olarak Bosna Savaşı'nda yıkılan cami 2010'da yeniden inşa edildi - Zupa Camisi, bölgedeki en önemli İslam mühürlerinden biri kabul ediliyor

TREBİNJE (AA) - KAYHAN GÜL - Bosna Hersek'in Karadağ sınırındaki Trebinje şehrine bağlı Zupa köyünde bulunan 500 yıllık Zupa Camisi, tarih boyunca 6 kez yıkılmasına rağmen her defasında küllerinden yeniden doğmayı başardı.

Karadağ'dan Bosna Hersek'e karayolu ile gelenleri selamlamaya devam eden, tamamen taştan inşa edilmiş mütevazi cami, bölgedeki en önemli İslam mühürlerinden biri kabul ediliyor.

16. yüzyılda inşa edilen tarihi cami, son olarak 1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı'nda Sırplar tarafından yıkıldı ancak 2010'da onarılarak yeniden ibadete açıldı.

Trebinje ile civarındaki en eski ve en güzel camilerden biri olan Zupa Camisi, bölgede yaşayan Müslümanlar tarafından "yalnız güzel" olarak da nitelendiriliyor.

Günümüzde çoğunlukla Ortodoks Sırpların yaşadığı köyde geçmişteki bir arada yaşama kültürünün sembollerinden cami, artık daha çok eski günlerden kalma hikayelerde yad ediliyor.

Bahçesinde Osmanlı döneminden kalma mezarların da bulunduğu tarihi cami, bölgeye yolu düşenlerde burukluk hissi yaşatıyor.

- Köyde artık sadece 16 Müslüman yaşıyor

Bosna Hersek'te 2013'te yapılan son nüfus sayımına göre, savaş öncesinde 93 Müslüman Boşnak'ın yaşadığı köyde bugün sadece 16 Müslüman Boşnak var.

Kilitli tutulan camide, artık sadece yurt dışında yaşayan Zupalı Boşnakların köyü ziyarete geldiği bayramlarda namaz kılınıyor.

16. yüzyılda bugünkü yerinin 10 metre kadar aşağısında inşa edilen Zupa Camisi, tarihi verilere göre beş asırlık dönemde 6 kez yıkıldı.

İlk kez 17. yüzyılın sonunda Venedikliler tarafından yakılan cami, 1807'de de tamamen yıkıldı. Cami, 1858'de Grahovo'daki savaşta üçüncü, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1914'te dördüncü, 1962'de de Yugoslav mühendisler tarafından demiryolu yapımı bahanesiyle beşinci kez yıkıldı. Cami son kez, Bosna'daki savaşın başladığı 1992'de bir kez daha yıkıldı.

Zupa Camisi, 2010'da dönemin Trebinje Başimamı Husein Hodzic'in yoğun çabaları, savaşta evlerini terk etmek zorunda kalan köylülerin inisiyatifi ve Trebinjeli Müslümanların maddi destekleriyle yeniden eski ihtişamına kavuştu.

Bugün bölgedeki "İslam mührü" olarak ayakta duran cami, 25 Temmuz 2010'da Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic'in de katıldığı törenle ibadete açıldı.

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