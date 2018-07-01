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508. Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 18:13 | Son Güncelleme

Akhisarlı Ayvaz Dede anısına düzenlenen şenlikler, binlerce kişinin katılımıyla kılınan öğle namazıyla son buldu - Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic: - "Ayvaz Dede'nin yolculuğu bir fikir, niyet, azim ve istikamettir. O, Bosna insanlarının iyiliği için çalışmak, bereket ve ülkede barış için duadır"

PRUSAC (AA) - Boşnakların Müslümanlığı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede anısına bu yıl 508'incisi düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, Bosna Hersek'in Prusac (Akhisar) kasabasında binlerce kişinin katılımıyla kılınan öğle namazıyla sona erdi.

Ülkenin en uzun soluklu etkinliğine katılmak için günler öncesinden farklı şehirlerden yola çıkan 300'den fazla atlı, öğle öncesinde programın yapıldığı alana ulaştı. Yağmura rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren alanı dolduran binlerce kişi, geleneksel kıyafetleriyle alana ulaşan atlıları coşkuyla karşıladı.

Atlı birliklerin alana varmasının ardından sancaktarlar eşliğinde, rivayete göre 508 yıl önce yaşanan kuraklıkta Ayvaz Dede'nin dua etmesiyle suyun çıktığı kayalık alandan geçildi. Binlerce kişi, inanışa göre kayanın yarılıp suyun çıktığı ve kuraklığın son bulduğu bu yerde dua etti, namaz kıldı.

Daha sonra namazın kılınacağı alana gelen katılımcılar, Bursa Karabaş-i Veli Kültür Merkezi sema ekibinin gösterisi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Mehteran Birliğinin performansını ilgiyle izledi.

Türkiye'den turistlerin, yerel yöneticilerin, siyasilerin, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı şenliğe, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Sefik Dzaferovic ve İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic katıldı.

- "Ayvaz Dede'nin yolculuğu bir fikir, niyet, azim ve istikamettir"

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazovic, burada yaptığı konuşmada, bölge ülkelerinde yaşayan Müslümanların yanı sıra Avrupa ve ABD'den de Boşnakların şenlikte buluştuğunu belirterek "Bugün hepimiz manevi meclisimiz Ayvaz Dede kayalıklarının önüne geldik. Geldik ki niyetlerimizi, istikametimizi ve dualarımızı onaralım. Geldik ki barış içinde bir Bosna hayalimizi onaralım." dedi.

Ayvaz Dede'nin suyu bulmak için 40 gün 40 gece dağa yaptığı yolculuğun Bosnalı Müslümanların gücünün ve birliğinin yansıması olduğunu vurgulayan Kavazovic, "Her yıl buraya gelerek bu gücümüzü onarıyor ve herkese gösteriyoruz." diye konuştu.

Şenliklerin Ayvaz Dede hakkındaki efsanelerden çok daha fazlası olduğunun altını çizen Kavazovic, şunları söyledi:

"Ayvaz Dede'nin yolculuğu bir fikir, niyet, azim ve istikamettir. O, Bosna insanlarının iyiliği için çalışmak, bereket ve ülkede barış için duadır. Burası Akhisar'dır. Bosna'nın Medine'sidir. Ak şehirdir. Ayvaz Dede'nin duası için her yıl süslenen gelindir. Akhisar, Ayvaz Dede'nin suyu getirerek modernleştirdiği bir şehirdir. Burada yapılan dua su içindir, hepimizin hayatı içindir."

Kavazovic, duanın kayaları dahi yerinden oynatabileceğini burada gördüklerini vurgulayarak "Buraya Ayvaz Dede'nin gördüğü rüyayı görmek için geliyoruz. Buraya onun bize neler söyleyeceğini duymak için geliyoruz. Duyduğumuz ise şudur: 'Ey Boşnaklar! Eğer niyetiniz doğruysa, azimliyseniz ve Allah'a güveniyorsanız her rüyayı gerçek kılmanız mümkündür." ifadelerini kullandı.

508. Ayvaz Dede Şenlikleri, Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic'in okuduğu duanın ardından öğle namazının kılınmasıyla sona erdi.

- Ayvaz Dede kimdir?

Ayvaz Dede, Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerindendi.

Manisa Akhisarlı bir derviş olan Ayvaz Dede, inanışa göre 500 yılı aşkın süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Donji Vakuf şehrinin Prusac kasabasındaki dağa gelip burada 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye suyu getirmek için ibadet eden Ayvaz Dede, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördü. Boynuz sesiyle uykusundan uyanan derviş, karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı buldu.

Rüyanın ardından bölge suya kavuştu, kuraklık sona erdi. Mucizevi olayı duyan bölge halkı, Müslüman oldu.

Her yıl bu kayalıkların yanı başında binlerce kişinin katılımıyla kutlanan şenlikler, Bosna Hersek'teki en uzun soluklu etkinlik olarak biliniyor. Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde 1947'de yasaklanan şenlikler, 1990'da yeniden düzenlenmeye başlandı.

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