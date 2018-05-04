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"51 günlük seferberlik ilan ediyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 15:48 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: - "Cumhurbaşkanı adayınız olarak 51 günlük seferberlik ilan ediyorum. Şimdiden söylüyorum, ramazan ayında gece 01.30'da mitinglerimiz olacak. Uyumak, yorulmak, mazeret yok, marifet var"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı adayınız olarak 51 günlük seferberlik ilan ediyorum. Şimdiden söylüyorum, ramazan ayında gece 01.30'da mitinglerimiz olacak." dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının açıklandığı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki toplantının ardından İnce, Ulus'taki Hacı Bayram Camisi'ne geçti.

Önce Hacı Bayram-ı Veli türbesini ziyaret eden İnce, ardından cuma namazını kıldı.

İnce, cuma namazının ardından beraberindeki Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve milletvekilleriyle Birinci Meclis binası önüne yürüdü.

Burada "İzmir Marşı" eşliğinde parti otobüsüne çıkan İnce, kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. İnce, "Tarihi günlerden geçiyoruz, tarihi mekanların önündeyiz, yanı başımızda Birinci ve İkinci Meclis." dedi.

İnce, Gazi Mustafa Kemal'in bu milleti örgütlediğini ve bağımsızlık savaşı verdiğini anımsatarak, tarihten ders çıkarılması gerektiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal'in, 23 Nisan 1920'de Hacı Bayram Camisi'nde arkadaşlarıyla cuma namazını kıldığını, sonra saat 14.00'te Birinci Meclis'in açılışını yaptığını anlatan İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün aynı tarihi mekanlarda, sizlerle yürek yüreğe, gönül gönüle hep beraberiz. İlhamımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. O, bu milleti nasıl bir araya getirdiyse, Türk'ünü, Kürt'ünü, Alevisini, Sünnisini, kadınını, erkeğini nasıl bir araya getirdiyse, ben de bu memleketin fizik öğretmeni bir evladı olarak, o gençlerin öğretmen abisi, amcası olarak bu milleti bir araya getirmeye geldim.

Gençlere sesleniyorum; öğrencilerim, evlatlarım, kardeşlerim unutmayınız geçmişle bugünü kavga ettirenler, geleceği kaybederler. Ben geleceğimizi geri almak istiyorum. Ben, bu milletin evlatlarına mekanik, elektrik, atom fiziği anlattım, şimdi Allah'ın izniyle, milletin isteğiyle bu memleketin evlatlarına iş bulacağım, aş bulacağım."

- "Yalova'dan mitingleri başlatıyorum"

İnce, Nazım Hikmet'in "Kadınlarımız" şiirinden bir bölüm okuyarak, "Gençler ve kadınlar, sizinle beraber kazanacağız." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanı adayınız olarak 51 günlük seferberlik ilan ediyorum." diyen İnce, "Şimdiden söylüyorum; ramazan ayında gece 01.30'da mitinglerimiz olacak. Uyumak, yorulmak, mazeret yok, marifet var. Sloganımız nedir? 'Mazeret yok, marifet var." değerlendirmesinde bulundu.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ustaları olduğunu dile getiren İnce, Baykal'ı hastanede ziyaret edeceğini ve hayır duasını alacağını söyledi.

İnce, Yalova'ya babasının mezarına gideceğini, annesinin de elini öpeceğini ifade ederek, "Yarın ilk mitingle Yalova'dan mitingleri başlatıyorum." dedi.

- "Milletin kardeşliğini yeniden tesis edecek"

CHP Parti Sözcüsü Tezcan da toplumsal barışın yok edildiğini savunarak, milletin birbirine düşman edildiğini söyledi. Tezcan, "25 Haziran sabahı Muharrem İnce cumhurbaşkanı olacak, milletin kardeşliğini yeniden tesis edecek." ifadesini kullandı.

Bugün kampanyalarını başlattıklarını bildiren Tezcan, bunun hayırlı olmasını diledi.

Tezcan, kampanyanın sadece CHP'nin değil aynı zamanda adalet isteyenlerin, kardeşliği yeniden kurmak isteyenlerin de kampanyası olduğunu belirtti.

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