"51 günlük seferberlik ilan ediyorum"

Burada "İzmir Marşı" eşliğinde parti otobüsüne çıkan İnce, kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. İnce, "Tarihi günlerden geçiyoruz, tarihi mekanların önündeyiz, yanı başımızda Birinci ve İkinci Meclis." dedi.

Gazi Mustafa Kemal'in, 23 Nisan 1920'de Hacı Bayram Camisi'nde arkadaşlarıyla cuma namazını kıldığını, sonra saat 14.00'te Birinci Meclis'in açılışını yaptığını anlatan İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün aynı tarihi mekanlarda, sizlerle yürek yüreğe, gönül gönüle hep beraberiz. İlhamımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. O, bu milleti nasıl bir araya getirdiyse, Türk'ünü, Kürt'ünü, Alevisini, Sünnisini, kadınını, erkeğini nasıl bir araya getirdiyse, ben de bu memleketin fizik öğretmeni bir evladı olarak, o gençlerin öğretmen abisi, amcası olarak bu milleti bir araya getirmeye geldim.

Gençlere sesleniyorum; öğrencilerim, evlatlarım, kardeşlerim unutmayınız geçmişle bugünü kavga ettirenler, geleceği kaybederler. Ben geleceğimizi geri almak istiyorum. Ben, bu milletin evlatlarına mekanik, elektrik, atom fiziği anlattım, şimdi Allah'ın izniyle, milletin isteğiyle bu memleketin evlatlarına iş bulacağım, aş bulacağım."

- "Yalova'dan mitingleri başlatıyorum"

İnce, Nazım Hikmet'in "Kadınlarımız" şiirinden bir bölüm okuyarak, "Gençler ve kadınlar, sizinle beraber kazanacağız." ifadesini kullandı.