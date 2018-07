"Akşama kadar Balat'tan, bin kişi geçiyordu yine akşamüzeri saat 17.30-19.00 saatleri arasında da bu insanlar yine buralardan evine giderdi yani buralar çok kalabalıktı. 10 yaşındaki çocuğa bile iş vardı fakat onların hepsi bitti. Çünkü millet her tarafa dağıldı. Mesela benim burada kendi evim vardı, yıkıldı. Tozkoparan'da oturuyorum. Diyeceğim o ki sadece ben değil yani herkes dağıldı. Eskiden burası iş yatağıydı. Nereye gidersen git Balat, İstanbul'un göbeğidir. Fakat şimdi o kalabalık kalmadı, insanların hepsi gitti."

Çalışmaktan hiç bıkmadığını anlatan Savaş, "Meslekten kazandığım parayla çocuklarımı yetiştirdim, okuttum. Kendim okuyamadım çünkü 9 kardeştik, o zamanlar fakirlik vardı okuyamadık. Etin kilosu kasapta 2 liradan satılıyordu, 2 lira diyorum ama bugünün iki lirası değil, 250 gram et alıp da tencereye koyamazdık. Biz sefillikle yetiştik zenginlikle değil, bugün çalışan, bugün yerdi. Allah'a çok şükür, çocuklarımı okuttum. Çocuklarım baba mesleğini devam ettirmek istemedi, kendi işlerini yapıyorlar. Ben de çalışmaktan hiç mi hiç bıkmadım. Sekiz yaşımda iş hayatına atıldım. Fakat bıkmadım. Sabah ezanı okunduktan sonra namazı kıldığım vakit, beni evde göremezsin. Çay, kahve, ekmek, yemek istemem. Beni ararsan buradayım çünkü burada her şey var. Seven dost çok, beni aç bırakmazlar." diye konuştu.

Mahalle kültürünün unutulduğunu, insanların değiştiğini söyleyen Savaş, Balat sakinlerinin Osmanlı Devleti'nden itibaren Türk, Ermeni, Yunan, Kürt, Roman ve Araplardan oluştuğunu ve hangi dine mensup olursa olsun insanların birbirine saygılı yaklaştığını, huzurla yaşadığını anlatarak eski günlere özlemini dile getirdi.