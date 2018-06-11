Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Geçen yıl 44 yılın en kurak yılını yaşamıştık.1972 yılından bu yana en kurak yıl olmuştu ama iyi ki barajlar yapmışız. 525 baraj, bin tane göletle kuraklığı aştık. Herhangi bir problem yok." dedi.
Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Eroğlu, Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.
Daha sonra Valilik toplantı salonunda gazetecilerle bir araya gelen Eroğlu, Bakanlığın Ordu'ya yaptığı ve devam eden projeleriyle ilgili bilgi verdi.
Eroğlu, bir gazetecinin barajlardaki doluluk oranına ilişkin sorusu üzerine, Türkiye'de gerekli bütün tedbirleri aldıklarını söyledi.
Suyu dünyada en iyi yöneten ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Eroğlu, "Türkiye su zengini bir ülke değil. Buralarda su nispeten bol ama Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da pek çok yerde su sıkıntısı var. Kurak. Rize'ye 2 bin 500 milimetre yağış düşerken Kayapınar'da 250 milimetre düşüyor. Halbuki ihtiyacı en az bin milimetre. Yani dörtte bir oranında yağış düşüyor." diye konuştu.
Eroğlu, bazı barajların doluluk oranlarına ilişkin ise şunları kaydetti:
"Geçen yıl 44 yılın en kurak yılını yaşamıştık.1972 yılından bu yana en kurak yıl olmuştu ama iyi ki barajlar yapmışız. 525 baraj, bin tane göletle kuraklığı aştık. Herhangi bir problem yok, Allah'a şükür. Zaten geçen seneden barajlarda suyumuz da vardı. İstanbul'da şu anda barajlar yüzde 85 dolu, İzmir'de yüzde 44 ve Bursa'da yüzde 98 oranında dolu. 344 barajın toplam doluluk oranı yüzde 50'den fazla. Yazın bitmesine iki ay kadar bir süre kaldı. Bu su da rahat bir şekilde bize yeter. Merak edilecek bir şey yok. En büyük sıkıntı Güneydoğu Anadolu, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da idi ama buralarda da tedbirlerimizi aldık. Oradaki vatandaşlarımıza da sıkıntı yaşatmıyoruz."
Sulama ve enerji maksatlı barajlarda da su sorunu bulunmadığını aktaran Eroğlu, bu barajlardaki doluluk oranının da yüzde 50'den fazla olduğunu söyledi.
- Orman yangınlarıyla mücadele
Bakan Eroğlu, Türkiye'de orman yangınları ile mücadelede çok ciddi mesafe alındığını anlatarak, dünyada şu anda ilk 6'ya girecek durumda olan Afet Acil Durum Yönetim Merkezi kurduklarını belirtti.
Eroğlu, Türkiye'nin bir noktasında yangın çıktığı zaman bu merkezden her şeyin takip edildiğini aktararak, "Nerede sıkıntı var, risk nerede? Büyük bir ekibimiz var. Hemen görüyoruz. Ona göre de hemen müdahale ediyoruz. Yangın çıktığı anda ekipler hemen o bölgeye gönderilerek müdahale ediliyor." dedi.
Kurulan merkezdeki ekibin aynı anda birden fazla yangın çıkması durumunda ekipleri sevk ve idare ettiğini belirten Eroğlu, şunları söyledi:
"Ben örneğin bu merkez aracılığı ile bir helikopter ya da uçağın koordinatlarını, kaç kilometre hızla gittiğini odamdan görebilecek durumdayım. Hatta hangi gölden kaç sefer su aldığını, adeta uzay üssü gibi merkezimizde görüyoruz. Yangınlara müdahale süresi eskiden 45 dakikaydı, şimdi bunu teknoloji sayesinde 15 dakikaya indirdik. İnşallah bunu daha da aşağıya indireceğiz. Öyle bir sisteme sahibiz ki dumanı gördüğü zaman hemen alarm veriyor. Biz de onu hemen bu merkezimizde görüyoruz. Anında oraya ekiplerimizi sevk ediyoruz."
Eroğlu, yangınla mücadelede Türkiye'nin Akdeniz ülkeleri arasında birinci sırada olduğunu kaydetti.
"Doğaya kurulan fotokapanlarla bazen teröristlerin de yakalandığı" iddiasına ilişkin soruya, "Biz fotokapanları hayvanları gözetlemek için kuruyoruz. Başka bir şeyimiz yok ama eğer hayvan geçerken başka bir hain de geçiyorsa onu da görebilir." yanıtını verdi.
- "Dereleri asla kurutmuyoruz"
Karadeniz'de kurulan bazı HES projelerine tepkilere ilişkin soru üzerine Eroğlu, şunları söyledi:
"HES'lerle ilgili biz çok sıkı kontrol ediyoruz. Onlar sadece suyu kullanmıyor, suyun gücünden istifade ediyorlar. Dolayısıyla suyun satılması falan söz konusu değil. HES'lerin ayrıca Karadeniz'e taşkınları önleyici gibi bir faydası da var. Bu konuda çok dikkatli oluyoruz. Derelere can suyunu bırakıyoruz. Dereleri asla kurutmuyoruz."
Eroğlu, Ordu'ya yapılacak şehir hastanesinin, Botanik Park alanına kurulacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Biz buraya Botanik Park için bir teşebbüs etmiştik ancak daha sonra vatandaşların hastane talebi oldu. Açıkçası başka yer de bulamadık. Çok çalıştık başka yer bulmak için. Ben bile Sayın Bakanımız Recep Akdağ ile birlikte günlerce uğraştım ama yer yok. Mecbur da kaldık. Ordu'ya hastane de ihtiyaç. Bu bir gerçek. Onun YPK kararı da çıktı. Sağlık için kendimizi feda ettik."
Konuşmaların ardından Ordu Valisi Seddar Yavuz, Bakan Eroğlu'na hediye takdim etti.
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