53 kilo 750 gramlık hamburger yaptılar

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta bir AVM'de bulunan kafenin mutfak şefi Murat Aydoğdu(38), ekibiyle birlikte 16 saatte 1 metre çapında 53 kilo 750 gram ağırlığında hamburger yaptı.

Zonguldak'ta bir alışveriş merkezinde bulunan bir kafede mutfak şefi olan Murat Aydoğdu, 7 kişilik ekibiyle 16 saat süren çalışmayla 20 kilo et kullanarak 1 metre çapında 53 kilo 750 gram ağırlılığındaki hamburger yaptı. Bin 500 liraya mal olan hamburger alışveriş merkezinde sergilenirken, hamburgeri görenler fotoğrafını çekerek Aydoğdu'dan bilgi aldı. 7 arkadaşıyla birlikte hamburgeri yaptığını belirten Aydoğdu, "Gece saat 11'den beri çalıştık 7 arkadaşla. Güzel bir çalışma oldu. İnsanların ilgisini çekti. Görenler birlikte fotoğraf çektirdi. Yapılışını sordular. Hamburgeri biraz sergiledikten sonra akşam müşterilerimize ikram edeceğiz." dedi.

