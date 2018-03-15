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530 rakımlı Boztepe'ye 12 bin 500 basamaklı merdiven 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 11:31 | Son Güncelleme

ORDU'da sahilden, kentin seyir terası konumundaki 530 rakımlı Boztepe'ye 8  kilometre uzunluğunda, 12 bin 500 basamaklı yürüyüş merdiveni yapılması için proje hazırlandı.

530 rakımlı Boztepe'ye 12 bin 500 basamaklı merdiven 

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da sahilden, kentin seyir terası konumundaki 530 rakımlı Boztepe'ye 8 kilometre uzunluğunda, 12 bin 500 basamaklı yürüyüş merdiveni yapılması için proje hazırlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, kentte yapılacak yürüyüş merdivenin, dünyanın en uzun ve en çok basamaklı merdiveni olacağını söyledi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, sahilden kentin seyir terası 530 rakımlı Boztepe'ye yürüyüş merdiveniyle ulaşılması için 8 kilometre uzunluğunda, 12 bin 500 basamaklı yürüyüş merdiveni projesi hazırladı. Projenin fizibilite çalışmalarının tamamlandığını, yürüyüş merdiveninin dünyanın en uzun ve çok basamaklı yürüyüş merdiveni olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, projenin gerçekleşmesiyle kentin turist akınına uğrayacağını kaydetti.
DÜNYANIN EN UZUN VE EN ÇOK BASAMAKLI MERDİVENİ OLACAK
Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşaa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı ile Ordu'nun yılda 1 milyon turist hedefine yaklaştığını, dünyanın en uzun ve en çok basamaklı merdiveni olacak olan merdiven projesiyle, bu hedefin dahada artacağını vurgulayan Başkan Yılmaz, "Boztepe'ye geliştirdiğimiz merdiven projesiyle birlikte hem ilimiz hem de bölgemiz yeni bir cazibe merkezi haline gelecek. Yapmış olduğumuz araştırmada dünyada bir emsali olmayan yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda, sıfır rakımdan 530 rakıma yükselebilen, 12 bin 500 basamaklı merdiven projesinin fizibilite çalışmalarını yaptık. Güzergahı itibariyle 9 noktada birleşme noktaları olan ve her bir seyir terasının birleştiği o alanlar, ilimizin gerek turizm açısından gerekse Ordu'ya bakışın farklı değerlendirileceği bir güzelliği ortaya sergilemiş olacak. Bu alan özellikle havalimanıyla birlikte yılda 1 milyon turist hedefini kısa zaman içerisinde yakalamış olması ve bu hedefi yükseltmesi sebebiyle Karadeniz'de, Türkiye'de örnek projelerden bir tanesi" dedi.
MACERA PARKI YAZA HAZIR
Merdiven projesi güzergahında Boztepe yamaçlarında, 9 alanda yeni seyir terasları oluşturulacağını, Boztepe'ye ayrıca macera parkı kuracaklarını da anlatan Yılmaz, "Seyir terasımız sadece Boztepe merkezinde vardı. Yapmış olduğumuz bu projeyle birlikte Boztepe'nin muhtelif yerlerinde 9 alanda, ilimizi, denizimizi, Karadenizimizi gösterecek ayrı seyir terasları oluşmuş oldu. Ayrıca Boztepe'deki yaklaşık 60 dönümlük orman alanını, mülkiyetini Büyükşehir Belediyesi'ne kazandırdığımız alanda Macera Parkı Projesi ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah bu yaz dönemine yetiştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
Hazırlanan merdiven projesinin ihaleye çıkma aşamasında olduğu, yıl sonuna kadar da yapım çalışmalarına başlanmasının beklendiği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

530 rakımlı Boztepe'ye 12 bin 500 basamaklı merdiven 530 rakımlı Boztepe'ye 12 bin 500 basamaklı merdiven 530 rakımlı Boztepe'ye 12 bin 500 basamaklı merdiven 530 rakımlı Boztepe'ye 12 bin 500 basamaklı merdiven

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