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"54. Kütüphane Haftası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 00:16 | Son Güncelleme

Atatürk Kitaplığı'nda, "Defter-i Kütübden e-Kataloğa: Türkiye'de Osmanlı Dönemi Nadir Eserlerin Kataloglanması Çalışmalarında Atatürk Kitaplığı" konulu konferans düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Atatürk Kitaplığı Nadir Eserler Bölümü Uzmanı Hüseyin Türkmen, "Defter-i Kütübden e-Kataloğa: Türkiye'de Osmanlı Dönemi Nadir Eserlerin Kataloglanması Çalışmalarında Atatürk Kitaplığı" konulu konferansa katılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından "54. Kütüphane Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlik, 29 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Atatürk Kitaplığı'nın araştırmacıların hizmetine sunduğu zengin koleksiyonun özellikleri, kataloglama çalışmalarının tarihsel gelişimi ve son durumun aktarılacağı konferans saat 14.30'da kitaplığın konferans salonunda yapılacak.

Türkiye'nin Arapça, Farsça ve Osmanlıca konusundaki en zengin kütüphanelerinden biri olan Atatürk Kitaplığı'nda 41 bin 750 Arap alfabeli kitap yer alıyor.

Kütüphanedeki Arap alfabeli eserlerin kataloglanması çalışmaları, Cumhuriyet döneminde yapılmış kurumsal ve sürdürülebilir çalışmaların başında gelirken, kütüphanede bulunan 6 bin 492 Arapça, 640 Farsça ve 34 bin 618 Osmanlıca eser dikkati çekiyor.

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Arap Alfabesi Arapça arşiv kitap kütüphane

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