54. Kütüphane Haftası etkinlikleri devam ediyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri, kitap okuma, köy okuluna yapılan kitaplık ve kitap bağışı gibi etkinliklerle sürüyor.

Kitap okumayı özendirmek ve bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla üniversitemiz İnciraltı Kahve Evinde gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğine, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun‘un eşi Şehri Karacoşkun ile üniversite yöneticilerinin eşleri de kitap okuyarak destek verdi. Etkinliğe katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Halil Seyrek, öğrencilerin gösterdiği ilginin mutluluk verici bir durum olduğunu söyledi ve öğrencilere kitap hediye etti.

Köy Okuluna Kitap Bağışı

Gerçekleştirilen bir diğer etkinlik ise Musabeyli Yedigöz Ortaokuluna yapılan ziyaret ve okula bir adet kitaplık ile çocuklara yönelik 200 adet kitabın hediye edilmesi oldu. Okul kütüphanesinde üniversite adına bir kitaplık oluşturuldu.