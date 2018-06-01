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54. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 22:32 | Son Güncelleme

Festivali kapsamında "En İyi Kiraz Yarışması" düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi'nce düzenlenen 54. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında "En İyi Kiraz Yarışması" gerçekleştirildi.

Naip Mahallesi'ndeki festival etkinliklerinde 21 üretici, yıl boyunca emek verdikleri tadı, rengi ve büyüklüğüyle göz dolduran Tekirdağ kirazıyla dereceye girmek için yarıştı.

Jüri üyeleri, ürünleri, tarla bakımı, yetiştirme ve toplama ile tadı açısından değerlendirdi. Yarışmada dereceye giren üreticilere kiraz fideleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, etkinlikte yaptığı konuşmada Tekirdağ'ın önemli bir tarım şehri olduğunu söyledi.

Albayrak, tadı, rengi ve büyüklüğüyle göz dolduran Tekirdağ kirazının daha fazla tanıtılması için etkinliklerin 54 yıldır sürdürüldüğünü ifade ederek, "Bu sene festivali Süleymanpaşa Belediyesi ile düzenliyoruz. Tekirdağ'da 2 bin 500 dönüm alanda kiraz yetiştiriciliği yapılıyor. İlimizde yaklaşık 3 bin ton kadar da kiraz üretiliyor. Kiraz, kalori ve besin değeri ile çok faydalı bir meyvedir. Gelecek yıllarda bu festival daha da güzel kutlanacak." dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise kiraz festivalinin Tekirdağ'da yarım asırdır düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Eskiden Kiraz Festivali ailelerin bir araya geldiği hatta Tekirdağ'da oturan akrabaların kiraz festivali nedeniyle bütünleştiği bir etkinlikti. Kiraz üretimi azalsa da biz festivali kutlamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Festivalde ayrıca Süleymanpaşa Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kiraz Tekirdağ yarışma

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