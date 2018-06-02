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54. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 23:12 | Son Güncelleme

Antakya Medeniyetler Korosu, festival kapsamında konser verdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "54. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" kapsamında, Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi.

Koro, sahil dolgu alanda düzenlenen konserde, farklı dillerde şarkı ve ilahiler seslendirdi.

Barış mesajları verilen konsere "Ötme Bülbül Ötme" türküsüyle başlayan koro, "Sarı Gelin", "Bir Başkadır Benim Memleketim" gibi eserleri de yorumladı. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Koro şefi Yılmaz Özfırat, konser öncesinde yaptığı konuşmada, koronun 2007 yılında Antakya Valiliği'nin bir projesi olarak kurulduğunu söyledi.

Koro üyelerinin tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ifade eden Özfırat, "Hepimiz tek bir Allah'ın kuluyuz. Bunu insanlığa göstermek için oluşturuldu bu koro. Bu akşam yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağız. Konser bittiğinde hepiniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuz için kendinizle gurur duyacaksınız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Antakya Medeniyetler Korosu konse Tekirdağ

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