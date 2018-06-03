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54. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 23:47 | Son Güncelleme

Festival, Emel Sayın konseriyle sona erdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "54. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" Emel Sayın konseriyle sona erdi.

Süleymanpaşa sahil dolgu alanında düzenlenen konserde, sevilen şarkılarını seslendiren ve yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, dinleyenlerine keyifli dakikalar yaşattı.

Konsere yoğun ilgi gösteren Tekirdağlılar, cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti.

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Emel Sayın festival kiraz festivali konser sona erdi Süleymanpaşa Tekirdağ

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