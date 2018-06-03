TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "54. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" Emel Sayın konseriyle sona erdi.
Süleymanpaşa sahil dolgu alanında düzenlenen konserde, sevilen şarkılarını seslendiren ve yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, dinleyenlerine keyifli dakikalar yaşattı.
Konsere yoğun ilgi gösteren Tekirdağlılar, cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti.
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