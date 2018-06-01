54. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali başladı

Geçmişten bu yana Tekirdağ'da mayıs ayının son haftası, haziran ayının ilk haftasının "kiraz cümbüşü" olarak kutlandığını ifade eden Albayrak, "1961 yılında kiraz cümbüşü olarak başlayan etkinlik, 1964 yılından sonra kiraz festivali olarak devam etti. Bu yıl festivalin 54'üncüsünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dört yıldır festival büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından düzenlenmektedir. Tekirdağ'ın en büyük özelliği Atatürk ilkelerine olan bağlılığıdır. Bu sene festivalin ramazan ayına gelmesi ve ülkemizin içinde bulunduğu durum nedeniyle eğlence kısmını kaldırdık ve sosyal, kültürel etkinliklere yer verdik." diye konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve ilçe belediye başkanları ile yurt dışından temsilcilerin de yer aldığı kortej, kadın trampet takımı, halk oyunları ekibi ve animasyon gösterileri eşliğinde Köprübaşı mevkinden valilik önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 54. kez düzenlenen "Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" başladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat da Tekirdağ'ın, kökleri eskiye dayanan kadim bir şehir olduğunu dile getirerek, "Üzümüyle, kirazıyla, doğasıyla ama en önce güneşe bakan insanıyla dünyada tanınan bir şehir. Bu şehrin tanıtımına vesile olan olaylardan birisi de kiraz festivalidir. Festivalimiz Türkiye'de hatta dünyada ender, kemikleşen, oturmuş bir etkinlik haline geldi." dedi.

Çeşitli etkinliklerle 3 Haziran'a kadar sürecek festivalin ateşi, Başkan Albayrak ve beraberindekiler tarafından yakıldı.

Etkinliğe, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

