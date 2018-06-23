54 yıl kapalı kalan havalimanından 422 bin yolcu taşındı

Kastamonu'nun yanı sıra Karabük, Çankırı, Sinop gibi çevre illere de hitap eden havalimanı, aradan geçen 5 yılda 422 bin yolcu tarafından kullanıldı.

Geçmişte vatandaşlar tarafından "Adı var kendisi yok" diye anılan Kastamonu Havalimanından artık her gün Türk Hava Yolları, haftada 3 gün ise Pegasus Hava Yolları tarafından İstanbul'a tarifeli uçuşlar yapılıyor.

Yapılan 100 milyon liralık yatırımla 2013 yılının Temmuz ayında hizmete alınan Kastamonu Havalimanının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Kastamonu'nun yarım asırlık rüyasını gerçeğe dönüştürüyoruz." sözleriyle yapıldı.

Kentte 1959 yılında yapılan ancak açılışında bir pervaneli uçağın inmesinin ardından bir daha kullanılmayan havalimanının işler hale getirilmesi amacıyla 2012 yılında çalışma başlatıldı.

İbret, "Burası sadece Kastamonu'ya değil, Çankırı, Karabük, Çorum gibi illere de hizmet veren bir havalimanı. Yurt dışı gümrüğünün açılmasını, Kastamonu'nun İzmir, Antalya gibi turizm bölgelerine de açılmasını istiyoruz. Bu sayede Kastamonu'nun daha da gelişeceğini düşünüyorum. Havalimanının açılmasında emeği geçen kurum çalışanlarına, siyasilere, valiliğimize, hükümetimize, devletimize teşekkür ederiz." dedi.

Kastamonu Üniversitesi öğrencisi Makedonya göçmeni Hasan Tut da havalimanından çok memnun olduğunu dile getirerek, "Kastamonu'yu tercih etmemdeki en büyük etmen havalimanı oldu. Havalimanı zaman kazanmamızı sağlıyor. İşlerimizi kolaylaştırıyor." dedi.

Satiye Çolak da İstanbul'dan Kastamonu'ya uçakla 45 dakikada geldiklerini belirterek, "Otobüs yolculuğu yorucu oluyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çok rahat şekilde geldik. Otobüsle 7-8 saatte geliyorduk." diye konuştu.

Mustafa Çakır da 73 yaşında olduğunu, uzun yıllar böyle bir imkan bulamadıklarını söyleyerek, "Dört dörtlük bir yatırım oldu. Ben ilk defa uçağa bindim. Çok memnun kaldım. Otobüs yolculuğundan çok iyi. 8 saatte gittiğimiz yolu 1 saatte gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

