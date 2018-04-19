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55 yaşında Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 10:35 | Son Güncelleme

Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Kur’an-ı Kerim Kursu’na kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

55 yaşında Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğreniyor

Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Kur’an-ı Kerim Kursu’na kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kursa gelen kadınlar, Kur’an-ı Kerim öğrenmenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında hafta içi düzenli olarak Kuran-ı Kerim öğrenen kadınlar, geç de olsa Kur’an-ı Kerim öğreniyor olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.
55 yaşında Kur’an-ı Kerim öğrenen Mahide görgülü, yaptığı açıklamada, ’’Hem Kuran-ı Kerim hem de dini bilgiler öğreniyorum. Burada her yaş grubundan öğrenciler var ve bu durum kursta bir aile ortamı oluşturuyor. Çocukken Kur’an-ı Kerim öğrenmeye gidemedik. Genç yaşta öğrenmediğime çok pişmanım. Gençlerin de öğrenmesini isterim. Genç yaşta öğrenmek daha güzeldir. Yaşlandıkça göz görmüyor, unutkanlık oluyor. Bundan dolayı zor oluyor. İnşallah Kur’an-ı Kerim’i öğreneceğim Allah hocalarımızdan razı olsun’’ dedi.
Kursiyerlerin çok istekli olduğunu belirten Usta öğretici Huriye Pehlivan,“Öğrencilerimiz, yaşlısından gencine hepsi de fedakarlık yapıp burada eğitimlerini almaya çalışıyorlar. Biz bu durumdan çok memnunuz. Kendileri Müdürlüğümüzün bu hizmetinden çok memnunlar. Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra temel dini bilgiler de veriyoruz. İbadet, itikat, siyer, dersi veriyoruz. Bazen hadis dersi veriyoruz. Peygamber Efendimizin hadislerinden ve sünnetlerinden bahsediyoruz. Bu şekilde onlara hem Kur’an-ı Kerim öğretiyoruz hem de dini bilgiler öğretiyoruz. Kursa gelen özellikle yaşlı teyzelerimiz, ‘Keşke küçük yaşta gelseydik, küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i öğrenseydik. Daha önceden bu ilmi öğrenseydik’ şeklinde sürekli üzüntülerini dile getiriyor. Fakat ben onlara hiç üzülmemelerini söylüyorum. Gerçekten de bu teyzelerimizin sadece Allah rızası için Kur’an-ı Kerim öğrenmek ve hayatında uygulamak için geldiklerine şahit oluyoruz” dedi.
64 saat sürecek kursun hafta içi her gün 19.00 ile 22.00 saatlerinde verildiği açıklandı. (YD-EFE)

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