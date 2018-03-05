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57. Alay Sancağı veda turunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 18:06 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ) bir yıl süreyle emanet edilen 57.

57. Alay Sancağı veda turunda

Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ) bir yıl süreyle emanet edilen 57. Piyade Alayı Sancağı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında sergilenmeye Alacam ve Bafra Meslek Yüksekokullarında başladı.
Sancağın sergilendiği okullarda 57. Alay Sancağı’nın tarihi önemini anlatan konferanslar düzenlendi. 19 Mayıs’ta bir başka üniversiteye devredilecek 57. Alay Sancağı, bu tarihe kadar üniversitenin çeşitli birimlerinde sergilenecek. Bu kapsamda meslek yüksekokullarının girişlerinde sergilenen 57. Alay Sancağı öğrencilerden yoğun ilgi gördü.
Etkinlik kapsamında ayrıca OMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Okutmanı Nejat Bayrak, Alaçam MYO ve Bafra MYO’da öğrencilerle bir araya gelerek 57. Alay Sancağı’nın önemine ve anlamına ilişkin bir konferans verdi.

“Çanakkale, Milli Mücadele’nin manevi kaynağı oldu”
Okt. Nejat Bayrak konferansında Çanakkale Muharebelerinin sonuçlarına ilişkin bilgi vererek şunları söyledi: “Çanakkale Savunması ile İtilaf devletlerinin 1 milyon kişiye yakın kuvveti Çanakkale, Filistin ve Irak cephelerine bağlanmış ve İtilaf devletlerinin Avrupa’daki ana cephelerinden bu kuvvetler uzakta tutulmuştur. Bulgaristan’ın İttifak devletleri tarafından harbe katılması sağlanmıştır. Yunanistan, Romanya ve İtalya’nın İtilaf Devletleri tarafında harbe girmeleri geciktirilmiştir. Çanakkale Muharebelerinde Türkler 251 bin 309 kayıp verirken, İtilaf Devletleri ise 250 bin kayıp vermiştir. Bu zafer, Türk milletine en büyük kuvvetler karşısında bile zafer kazanabileceği şuurunu aşılamış ve Türk Milli Mücadelesi’nin manevi kaynağı olmuştur. Çanakkale’de yeni Türk milletinin temelleri atılmış ve gelecekteki Türk Milli Mücadelesi’nin Başkomutanı ve Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üstün kabiliyetleri ortaya çıkmıştır.”
Atatürk’ün Türk milleti içindeki haklı prestij ve nüfusunu Çanakkale Muharebeleri ve zaferinde kazandığı kaydeden Bayrak, “Bütün aziz şehitlerimizi ve kanlarını akıtan şanlı gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum, mekânları cennet, ruhları şad olsun” şeklinde konuştu.

57. Alay Sancağı veda turları kapsamında sırası ile;
21 Mart 2018 Çarşamba 13.00 Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü, 21 Mart 2018 Çarşamba 10.30 Terme MYO, 21 Mart 2018 Çarşamba 14.30 Çarşamba Ticaret Borsası MYO, 23 Mart 2018 Cuma 10.30 Havza MYO, 23 Mart 2018 Cuma 14.00 Kavak MYO, 28 Mart 2018 Çarşamba 13.00 Vezirköprü MYO, 10 Nisan 2018 Salı 10.30 Ondokuz Mayıs Ballıca Kampüsü ve son olarak 18 Nisan 2018 Çarşamba günü 10.30’da Yeşilyurt MYO’da sergilenecek. Ayrıca, programlar kapsamında farklı öğretim elemanları tarafından 57. Alay Sancağı konulu konferanslar da verilecek.

57. Alay Sancağı veda turunda

57. Alay Sancağı veda turunda

57. Alay Sancağı veda turunda

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