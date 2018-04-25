TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında "57. Alay Vefa Yürüyüşü" düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen anma yürüyüşü için vatandaşlar, Atatürk Mahallesi'ndeki Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü bahçesinde toplandı.

Ardından ellerindeki Türk bayraklarıyla Tunceli Valiliğine kadar yürüyen grup sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan katılımcılar, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler ve gaziler için dua okudu.

Yürüyüş katılımcılara yarma çorbası ikramıyla sona erdi.

Yürüyüşe, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, vali yardımcıları Selçuk Yosunkaya ve Akın Zor, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Kahraman, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

