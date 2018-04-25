HABER

"57. Alay Vefa Yürüyüşü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

Tunceli'de, Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşe, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sonel de katıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında "57. Alay Vefa Yürüyüşü" düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen anma yürüyüşü için vatandaşlar, Atatürk Mahallesi'ndeki Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü bahçesinde toplandı.

Ardından ellerindeki Türk bayraklarıyla Tunceli Valiliğine kadar yürüyen grup sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan katılımcılar, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler ve gaziler için dua okudu.

Yürüyüş katılımcılara yarma çorbası ikramıyla sona erdi.

Yürüyüşe, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, vali yardımcıları Selçuk Yosunkaya ve Akın Zor, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Kahraman, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tunceli'de hareketlilik! Operasyon sürüyorTunceli'de hareketlilik! Operasyon sürüyor
Akit TV sunucusu zorla mahkemeye götürülecekAkit TV sunucusu zorla mahkemeye götürülecek
Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendiSuriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
57. Alay Vefa Yürüyüşü Tunceli Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'da düşen Türk jetinin sırrı çözülüyor! İşte ilk sonuçlar

İran'da düşen Türk jetinin sırrı çözülüyor! İşte ilk sonuçlar

Suriye'den kahreden haber!

Suriye'den kahreden haber!

Canlı yayında tehditler savuran Akit TV sunucusu zorla mahkemeye götürülecek

Canlı yayında tehditler savuran Akit TV sunucusu zorla mahkemeye götürülecek

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Abdullah Gül' yorumu!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Abdullah Gül' yorumu!

Eşi ile sevgilisini öldüren adam kendini böyle savundu: Namus

Eşi ile sevgilisini öldüren adam kendini böyle savundu: Namus

Cumhuriyet gazetesi davasında savunmaların ardından karar bekleniyor

Cumhuriyet gazetesi davasında savunmaların ardından karar bekleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.