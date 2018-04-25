DİYARBAKIR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla "Aynı Ruhla Çanakkale" temasıyla Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt ve Elazığ'da anma etkinlikleri yapıldı. Çanakkale Zaferi'nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı şehitlerini anmak amacıyla Diyarbakır'da Sümer Camisi'nde program düzenlendi. Camide kılınan sabah namazının ardından vatandaşlara çorba ikram edildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce "57. Alay'a Vefa Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Cami önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla salavat ve tekbirler eşliğinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki Diyarbakır Hava Şehitliği'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından şehitler için dua edilerek Kur'an-ı Kerim okundu. Program, şehit mezarlarının ziyaret edilmesiyle sona erdi. - Mardin Mardin'de de merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek, günün önemine ilişkin vaazda bulundu. Şehit ve gaziler için dua edilmesinin ardından katılımcılar, "Yeniden diriliş aynı ruhla Çanakkale'deyiz" yazılı pankart ve Türk bayrakları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na yürüdü. Yürüyüşün ardından çorba ikram edildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, aradan geçen 103 yıla rağmen gururla anlatılan 57. Alay'ın kahraman şehitlerini rahmetle andıklarını söyledi. Çomaktekin, "Şehitlerimizin manevi huzurunda hatimler ve dualar okundu. Allah şehitlerimize rahmet ve mağfiret eylesin. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız." dedi. Müftü Çiçek ise şehitler için hatimlerin okunmaya devam ettiğini belirtti. Şehitliğin önemine dikkati çeken Çiçek, "Şehadet ve şehit haberini duyup da gönlünde bir ürperti hissetmeyen hiçbir vatan evladı yok. Bugünü, Çanakkale şehitlerimizi Mardin'de anıyoruz. 250 bin hatim okunup duaları yapılmıştı şehitlerimize. Yine hatimler devam ediyor. Gençlerimizle ve gönlü genç olanlarımızla birlikte şehit kardeşlerimiz için dualarda bulunduk." ifadelerini kullandı. - Şırnak Şırnak'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, Geylani Camisi'nde sabah namazında bir araya geldi. Çanakkale Savaşları'nda şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Namazın ardından İl Müftüsü Ramazan Tolan, "Çanakkale Zaferi ve 57. Alay" konulu sohbet gerçekleştirdi. Tolan, şunları kaydetti: "18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı geçiş harekatında başarısız olan düşman devletleri karadan çıkmayı planladılar. Bu eylemlerini 25 Nisan sabahında Arıburnu bölgesinde gerçekleştirmek için harekete geçtiler. Burada 57. Alay, düşmanı durdurmak için devreye giriyor ve savaş sonucunda askerlerimiz şehadet şerbetini içiyor. 57. Alay kahramanlıklarıyla vatanı için bile bile ölüme gitmeleriyle adını tarihe altın harflerle yazdırıyor." Cami çıkışında vatandaşlara sıcak çorba dağıtıldı. - Siirt Siirt'te Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar sabah namazında Ensar Camisi'nde bir araya geldi. "Yeniden Diriliş Aynı Ruhla Çanakkale'deyiz" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Caminin imam hatibi Mehmet Ramazan Toprak'ın kıldırdığı sabah namazının ardından vaazda bulunan İl Müftüsü Faruk Arvas tarafından dua okundu.