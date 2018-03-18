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57 gönüllüden 57'nci Alay yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 00:49 | Son Güncelleme

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay için Çanakkale'ye yürüyen 57 gönüllü, Gelibolu'ya geldi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay için Çanakkale'ye yürüyen 57 gönüllü, Gelibolu'ya ulaştı.

Tekirdağ'dan yürümeye başlayan gönüllüleri Atatürk Meydanı'nda Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Çoban ve vatandaşlar karşıladı.

Çoban, burada 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz'a çiçek ve yaralı asker heykeli hediye etti.

57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 8 yıldır eksikliklere rağmen yürümeye devam ettiklerini söyledi.

Hikmet Selim Yılmaz, bugün 57'nci Alay Şehitliği'ne gideceklerini belirterek, ''Saat 08.30'da 2'nci Kolordu Komutanlığının tören alanındayız. Başlattığımız bu yürüyüşün 5'inci gününde Gelibolu'ya geldik, çok mutluyuz.'' diye konuştu.

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"57. Alay tarihine yürüyor" Çanakkale Gelibolu

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