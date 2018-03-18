57 gönüllüden 57'nci Alay yürüyüşü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay için Çanakkale'ye yürüyen 57 gönüllü, Gelibolu'ya ulaştı.
Tekirdağ'dan yürümeye başlayan gönüllüleri Atatürk Meydanı'nda Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Çoban ve vatandaşlar karşıladı.
Çoban, burada 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz'a çiçek ve yaralı asker heykeli hediye etti.
57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 8 yıldır eksikliklere rağmen yürümeye devam ettiklerini söyledi.
Hikmet Selim Yılmaz, bugün 57'nci Alay Şehitliği'ne gideceklerini belirterek, ''Saat 08.30'da 2'nci Kolordu Komutanlığının tören alanındayız. Başlattığımız bu yürüyüşün 5'inci gününde Gelibolu'ya geldik, çok mutluyuz.'' diye konuştu.
İBB Başkanı'ndan metro sözleri: Önceliğimiz daha fazla oy aldığımız yerler
3 gündür kayıp olan kadından acı haber
Çaldığı aracın yakıtı bitince...
Teröristler Afrin'de bozguna uğradı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'
MHP'den 3 partiye davet yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Uçak evin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var
Tarihin en acı karesi
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
80'li yılların milyarderi şimdi köy hayatı yaşıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum