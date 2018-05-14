57. Uluslararası Bursa Festivali

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenecek "Uluslararası Bursa Festivali", 20 Haziran-20 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivalin tanıtım toplantısında, festivalin 1962 yılından bu yana sürdürülen bir gelenek olduğunu söyledi.

Etkinliğin Bursa'nın tanıtımına katkı sağladığını belirten Aktaş, "Bu yıl 57'ncisini gerçekleştireceğimiz Bursa Festivali, ülkemizin alanında en uzun soluklu organizasyonudur ve şehrimizin geleneksel coşkusunu yansıtmaktadır. Festivalin maliyeti ise yaklaşık 3 milyon lira." dedi.

Festival kapsamına dünyaca ünlü sanatçıların Bursalılarla buluşacağını ifade eden Aktaş, "Festival yaş, cinsiyet, din, dil ve etnik köken ayrımı yapmadan muhteşem bir kaynaşma ortamına imkan sağlıyor. Dünyanın ve ülkemizin en güzide sanatçıları, her yıl olduğu gibi bu yıl da festival aracılığıyla Bursalılarla buluşacak. Festivalimiz, 20 Haziran'da başlayacak 20 Temmuz'da sona erecek. 7-12 Temmuz arasında Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması gerçekleştirilecek." diye konuştu.