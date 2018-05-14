57. Uluslararası Bursa Festivali

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenecek "Uluslararası Bursa Festivali", 20 Haziran-20 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivalin tanıtım toplantısında, festivalin 1962 yılından bu yana sürdürülen bir gelenek olduğunu söyledi.
Etkinliğin Bursa'nın tanıtımına katkı sağladığını belirten Aktaş, "Bu yıl 57'ncisini gerçekleştireceğimiz Bursa Festivali, ülkemizin alanında en uzun soluklu organizasyonudur ve şehrimizin geleneksel coşkusunu yansıtmaktadır. Festivalin maliyeti ise yaklaşık 3 milyon lira." dedi.
Festival kapsamına dünyaca ünlü sanatçıların Bursalılarla buluşacağını ifade eden Aktaş, "Festival yaş, cinsiyet, din, dil ve etnik köken ayrımı yapmadan muhteşem bir kaynaşma ortamına imkan sağlıyor. Dünyanın ve ülkemizin en güzide sanatçıları, her yıl olduğu gibi bu yıl da festival aracılığıyla Bursalılarla buluşacak. Festivalimiz, 20 Haziran'da başlayacak 20 Temmuz'da sona erecek. 7-12 Temmuz arasında Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması gerçekleştirilecek." diye konuştu.
Aktaş, festival kapsamında Bursa Devlet Senfoni Orkestrası, "Uzun İnce Bir Yol" Bir Aşık Veysel Felsefesi, Sümer Ezgü-Suzan Kardeş-Gülay, Elektro Deluxe Big Band, Sertab Erener, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Despina Vandi, Ümit Besen-Pamela, Emel Sayın-Emre Altuğ, A Passage to Bollywood, Ayo ve Teoman'ın Bursalılarla buluşacağını söyledi.
BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik de festivali düzenlerken birçok kriteri göz önünde bulundurduklarını ifade ederek "57 yıldan bu yana Bursa Büyükşehir Belediyesi adına gerçekleştirdiğimiz Bursa'nın hem gururu hem de diğer illere örnek olmuş festivalimiz, bir kez daha şehrimize yeni ufuklar kazandırmaya hazır. Festivalimiz öncelikle 12 farklı etkinlikten oluşuyor. Festival, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, opera, bale, etnik ve dünya müziğini barındırıyor." açıklamasında bulundu.
- Festival programı
Festival, 20 Haziran'da Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) konseriyle başlayacak.
Teoman konseriyle sona erecek festivalin biletleri, online olarak "biletinial.com" adresinden, Zafer Plaza, Kent Meydanı, Korupark BKSTV standı, ÖzdilekPark Nilüfer, Merinos AKKM gişeleriyle etkinlik günlerinde de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu gişesinden alınabilecek.
57. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında, bu yıl 32'ncisi düzenlenecek "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" 7-12 Temmuz'da yapılacak. Bu yılki yarışmaya Bolivya, Brezilya, Gürcistan, Kolombiya, Makedonya, Rusya ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu 27 ülkeden halk dansları ekipleri, kültürel birikimlerini Bursa'da izlenime sunacak.
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