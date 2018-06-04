İSTANBUL (AA) - "57. Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ile MFÖ birlikte sahne alacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, BBDSO ve MFÖ, Bursa Filarmoni Derneği'nin desteğiyle festivalin 20 Haziran'daki açılışında aynı sahneyi paylaşacak.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek konserde, Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan Türk pop ve rock grubu MFÖ'nün sevilen eserlerinin senfonik aranjeleri çalınacak.

Konseri, BBDSO Şefi Dağhan Doğu ile aranjör Turhan Yükseler yönetecek.

