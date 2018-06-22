HABER

"57. Uluslararası Bursa Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 02:18 | Son Güncelleme

"57. Uluslararası Bursa Festivali"

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında "Uzun İnce Bir Yol-Bir Aşık Veysel Felsefesi" konseri verildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatı ve felsefesi görsel sahne gösterileriyle sanatseverlerle buluştu.

Konserin genel sanat yönetmenliğini Ahmet Murat Gedikli üstlenirken solistler Serkan Kocadere ile Tuğba Dekak ve bağlamada İlke Türkdogan aynı sahneyi paylaştı.

Konser sonunda Gedikli, Kocadere, Dekak ve Türkdogan'ın sahne performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Festival kapsamında yarın Suzan Kardeş, Sümer Ezgü ve Gülay aynı sahnede konser verecek.

PARTNERTüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!Tüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladıCumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı
Manisa'da, 'sağanak' nedeniyle üzüm bağlarını su bastıManisa'da, 'sağanak' nedeniyle üzüm bağlarını su bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
57. Uluslararası Bursa Festivali "uzun İnce Bir Yol" Bir Aşık Veysel Felsefesi Ahmet Murat Gedikli Aşık Veysel Şatıroğlu

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Muharrem İnce'nin İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Muharrem İnce'nin İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Muharrem İnce İzmir mitinginde vatandaşa tepki gösterdi

Muharrem İnce İzmir mitinginde vatandaşa tepki gösterdi

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta lüks otele terör operasyonu

Beşiktaş'ta lüks otele terör operasyonu

Umudu Bitince Biter İnsan

Umudu Bitince Biter İnsan

3. Havalimanı’nın ismi ne olacak? İstanbul 3. havalimanının ismi belli oldu mu?

3. Havalimanı’nın ismi ne olacak? İstanbul 3. havalimanının ismi belli oldu mu?

Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları resimli

Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları resimli

Hakkari Çukurca'da ağır yaralanan asker şehit oldu

Hakkari Çukurca'da ağır yaralanan asker şehit oldu

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.