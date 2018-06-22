"57. Uluslararası Bursa Festivali"

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında "Uzun İnce Bir Yol-Bir Aşık Veysel Felsefesi" konseri verildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatı ve felsefesi görsel sahne gösterileriyle sanatseverlerle buluştu.

Konserin genel sanat yönetmenliğini Ahmet Murat Gedikli üstlenirken solistler Serkan Kocadere ile Tuğba Dekak ve bağlamada İlke Türkdogan aynı sahneyi paylaştı.

Konser sonunda Gedikli, Kocadere, Dekak ve Türkdogan'ın sahne performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Festival kapsamında yarın Suzan Kardeş, Sümer Ezgü ve Gülay aynı sahnede konser verecek.

